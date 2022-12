Villarreal – Valencia 🇪🇸 Typy, kursy (31.12.2022)

Pi艂karze Valencii ju偶 po raz drugi z rz臋du b臋d膮 rozgrywa膰 swoje ligowe spotkanie w sylwestra. Przed rokiem Nietoperze przegrali u siebie z Espanyolem, a teraz zmierz膮 si臋 na wyje藕dzie z Villarrealem.



Villarreal – Valencia zapowied藕 (sobota, 16:15)

Derbowe spotkanie Villarrealu z Valenci膮 w sylwestra tak偶e nie jest nowo艣ci膮. Obie dru偶yny mierzy艂y si臋 ju偶 31 grudnia 2015 roku – w贸wczas lepsi okazali si臋 pi艂karze 呕贸艂tej 艁odzi Podwodnej, kt贸rzy wygrali 1:0. Wracaj膮c jednak do rzeczywisto艣ci – b臋dzie to spotkanie s膮siad贸w w tabeli, a dok艂adnie dziewi膮tego oraz dziesi膮tego zespo艂u w ligowej hierarchii. Jedni i drudzy pierwsz膮 cz臋艣膰 sezonu zako艅czyli zwyci臋stwami – Villarreal ogra艂 Espanyol 1:0, z kolei Valencia rozbi艂a Betis 3:0.

Przerwa na Mundial korzystna mo偶e okaza膰 si臋 do Villarrealu, w kt贸rym tu偶 przed ni膮 dosz艂o do nieoczekiwanego odej艣cia trenera. Unai Emery zosta艂 wykupiony przez Aston Villa, a zast膮pi艂 go Quique Setien. Z kolei Valencia by艂a bardzo chwalona za pierwsz膮 cz臋艣膰 sezonu, jednak dorobek punktowy Los Ches w postaci dziewi臋tnastu punkt贸w mo偶na uzna膰 za do艣膰 艣redni.

Villarreal – Valencia kursy bukmacher贸w

Villarreal – Valencia nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo 呕贸艂tej 艁odzi Podwodnej.

Villarreal – Valencia fakty meczowe

Villarreal i Valencia s膮siaduj膮 ze sob膮 w tabeli maj膮c odpowiednio 21 i 19 punkt贸w

Villarreal wygra艂 poprzednie derby z Valenci膮 4:1

Obie dru偶yny pierwsz膮 cz臋艣膰 sezonu zako艅czy艂y ligowymi wygranymi

Villarreal pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Guijuelo – Villarreal 1:2 (Puchar Kr贸la)

Napoli – Villarreal 2:3 (mecz towarzyski)

Aston Villa – Villarreal 0:1 (mecz towarzyski)

Fenerbahce – Villarreal 3:4 (mecz towarzyski)

Santa Amalia – Villarreal 0:9 (Puchar Kr贸la)

Valencia pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Valencia – AZ Alkmaar 1:3 (mecz towarzyski)

Valencia – Nottingham 1:2 (mecz towarzyski)

Valencia – Clermont 4:2 (mecz towarzyski)

Valencia – Real Betis 3:0

Real Sociedad – Valencia 1:1

