Nantes – Auxerre 🇫🇷 Typy, kursy (01.01.2023)

Jedno ze niedzielnych spotka艅, kt贸re otworz膮 rok w Ligue 1. Nantes kontra Auxerre to rywalizacja ekip z do艂u tabeli. Mo偶na zatem powiedzie膰, 偶e b臋dzie to pojedynek o sze艣膰 punkt贸w. Kto b臋dzie g贸r膮?聽

Nantes – Auxerre zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Gospodarze zaskakuj膮co nisko w tabeli. Dopiero 15. lokata i zaledwie punkt przewagi nad stref膮 spadkow膮. To mo偶e dziwi膰, skoro w ostatnim czasie raczej Nantes by艂o kojarzone z pierwsz膮 po艂ow膮 tabeli. Po powrocie z mundialu zremisowali 0:0 z Troyes, co mo偶na uznawa膰 za nie najgorszy rezultat. Jednak niedzielny mecz z Auxerre to ju偶 pojedynek z serii, kt贸ry bezwzgl臋dnie musz膮 wygra膰. Tym bardziej, 偶e rywal traci do nich zaledwie punkt, a zatem trzeba mu ucieka膰. Graj膮 u siebie, a to powinien by膰 atut, gdy偶 w domu zdobyli 10 z 14. dotychczasowych punkt贸w.

Auxerre z kolei na wyjazdach spisuje si臋 fatalnie. Zaledwie cztery punkty i a偶 22 stracone gole w o艣miu spotkaniach. 艢rednia to niemal trzy na mecz i to mo偶e by膰 najwi臋ksza bol膮czka podczas tego wyjazdu, ale ka偶dego kolejnego. 呕aden zesp贸艂 w Ligue 1 nie traci tyle goli poza domem, co w艂a艣nie beniaminek ligi. Warto doda膰, 偶e Auxerre r贸wnie偶 przyj臋艂o trzy gole u siebie z Monaco w 艣rodowy wiecz贸r. Tam jednak mo偶na ich rozgrzeszy膰 klas膮 rywala.

Nantes – Auxerre kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Nantes wygra, kurs: 2.00

Remis, kurs: 3.50

Auxerre wygra, kurs: 3.95

Nantes – Auxerre nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy.

Nantes – Auxerre fakty meczowe

Spotkanie 15. z 18. dru偶yn膮 Ligue 1. Oba zespo艂y dzieli punkt: 14 do 13 na korzy艣膰 gospodarzy

Nantes u siebie zgarn臋艂o 10pkt w siedmiu spotkaniach, bramki 11:9

Auxerre na wyje藕dzie zdoby艂o 4pkt, bramki 7:22

W pierwszym meczu po powrocie do ligi Nantes zremisowa艂o z Troyes 0:0, za艣 Auxerre przegra艂o 2:3 z Monaco

Ostatni mecz tych ekip odby艂 si臋 w 2018 roku, w ramach Pucharu Francji. W贸wczas Auxerre wygra艂o 4:3 na wyje藕dzie

