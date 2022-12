Real Sociedad – Osasuna 🇪🇸 typy, kursy (31.12.2022)

Cz臋艣膰 pi艂karzy hiszpa艅skiej La Liga zako艅czy 2022 rok na murawie. W sobotnie popo艂udnie na muraw臋 wyjd膮 pi艂karze Realu Sociedad i Osasuny.聽

Real Sociedad – Osasuna zapowied藕 (sobota, 16:15)

To mo偶e by膰 bardzo ciekawe spotkanie. Minimalnym jego faworytem wydaje si臋 by膰 co prawda Real Sociedad, kt贸ry w ligowej tabeli zajmuje miejsce w czo艂owej czw贸rce, jednak Osasuna w ostatnim czasie r贸wnie偶 spisuje si臋 ca艂kiem nie藕le i do czo艂贸wki nie traci wcale tak wiele.

Gospodarze zdo艂ali wygra膰 tylko dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅 i sprawi艂o to, 偶e zamiast w g贸r臋, zmuszeni s膮 oni spogl膮da膰 w d贸艂 tabeli, gdzie rywale stopniowo zmniejszaj膮 dystans do ekipy z San Sebastian. Jedn膮 z tych dru偶yn jest Osasuna, kt贸ra ju偶 w sobot臋 mo偶e zr贸wna膰 si臋 ze swoim rywalem punktami.

Real Sociedad – Osasuna nasze typy

Spodziewamy si臋 jednak, 偶e g贸r膮 b臋d膮 w tym spotkaniu gospodarze.

Nasze typy Real Sociedad 1.90

Obie strzelą 2.06

Real Sociedad – Osasuna kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Realu Sociedad, kurs: 1.90

remis, kurs: 3.40

wygrana Osasuny, kurs: 4.40

Real Sociedad – Osasuna fakty meczowe

Osasuna wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W pi臋ciu ostatnich meczach ligowych Real Sociedad wygrywa艂 dwukrotnie

Poprzednie starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Realu

Real Sociedad – pi臋膰 ostatnich spotka艅

CD Coria – Real Sociedad 0:5

Leeds – Real Sociedad 2:1

Real Sociedad – Rayo Vallecano 1:1

Cazalegas – Real Sociedad 1:4

Sevilla – Real Sociedad 1:2

Osasuna – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arnedo – Osasuna 1:3

Girona – Osasuna 1:1

Brest – Osasuna 0:3

Osasuna – Lorient 1:1

Fuentes – Osasuna 1:4

