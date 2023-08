Bukmacherzy już wiedzą kto spadnie z Premier League 2023/24

Przedsezonowe zakłady na końcowe pozycje w lidze są bardzo popularne. Bukmacherzy oszacowali, kto ma najwyższe szanse na spadek z Premier League. Według nich z ligą pożegnają się Luton Town, Sheffield United oraz Bournemouth.



Największe szanse na spadek u beniaminków

Premier League jest jedną z najbardziej wyrównanych lig. Nie tylko walka o tytuł mistrzowski ale i rywalizacja o utrzymanie dostarcza nam równie wielu emocji. W przedsezonowych zakładach bukmacherzy szacują kto ma największe szanse na spadek z ligi. Nie ma niespodzianki. W gronie faworytów jak co roku znajdują się beniaminkowie.

W gronie tym najmniejsze szanse na utrzymanie ma Luton Town. Drużyna ta po 31-latach wróciła do Premier League. Ich awans do najwyższej klasy rozgrywkowej był niespodzianką. Drużyna ta awansowała dzięki barażom o awans pokonując Coventry City. Następną drużyna która ma największe szanse na spadek jest Sheffield United. Szabelki awansowały do Premier League po dwuletniej przerwie z drugiego miejsca w Championship. Następnymi kandydatami do spadku są kolejno Bournemouth, Burnley, Nottingham Forrest oraz Everton. The Toffees jest najdłużej grającą drużyna w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Grają bez przerwy od 1954 roku. W ostatnim sezonie do końca musieli walczyć o utrzymanie.

Kto z najmniejszymi szansami na spadek?

Bukmacherzy bez niespodzianek w gronie faworytów do spadku nie przewidują drużyn które zawsze biją się o najwyższe cele. Najmniejsze szanse na spadek ma Chelsea, Newcastle United, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool. Co ciekawe, największych szans na utrzymanie się bukmacherzy nie dają obrońcy tytułu, Manchesterowi City. Być może ma to związek z niedawną aferą finansową. Media spekulowały, że na skutek złamanych zasad finansowego fair-play, drużynie Obywateli grozi degradacja do niższej ligi.

