Here we go, James Rodriguez wraca do gry

James Rodriguez to jeden z najbardziej zmarnowanych potencjałów w ostatnich latach. Kolumbijczyk od trzech miesięcy był bez klubu, ale trafi do Sao Paulo. Taką informację podał Fabrizio Romano.

James Rodriguez wraca z bezrobocia! Fabrizio Romano napisał słynne „here we go” i według informacji włoskiego dziennikarza, Kolumbijczyk podpisze wkrótce kontrakt z Sao Paulo. Były zawodnik Realu Madryt od kwietnia był wolnym zawodnikiem.

James Rodriguez, on his way to Brazil as he will sign as new São Paulo player on free transfer ⚪️🔴⚫️ #SaoPaulo

Verbal agreement reached, final details to be fixed and then deal official.

Here we go 🇨🇴 pic.twitter.com/5QzUxWxQXK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023