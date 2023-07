Warta Poznań vs Górnik Zabrze – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.25 Warta Poznań vs Górnik Zabrze Powyżej 7.5 celnych strzałów TAK Obstaw

Warta Poznań i Górnik Zabrze to kluby, które przegrały swoje inauguracyjne starcia i to na własnych boiskach. Zespół z Wielkopolski musiał uznać wyższość szczecińskiej Pogoni, natomiast Ślązacy nie mieli szans z Radomiakiem. Niedzielne popołudnie to zatem doskonała okazja na zdobycie pierwszych ligowych punktów w tym sezonie. Starcie może być naprawdę wyrównane, gdyż jedni i drudzy dysponują bardzo podobnym potencjałem sportowym. Ciężko wytypować jednoznaczny rezultat tego pojedynku, więc skupimy się na pozycji statystyk z boiska. Zapraszam do bukmacherskiej analizy meczu 2. kolejki Ekstraklasy.



Warta Poznań vs Górnik Zabrze – typy bukmacherskie

Zapowiada się bardzo ciekawe starcie, w którym gospodarze są tylko nieznacznym faworytem przez atut własnego boiska. Warta przed swoją publiką potrafi postraszyć wyżej notowanych rywali, ale Górnik nie należy do ligowej czołówki. Tak naprawdę żaden rezultat nie powinien być tutaj jakimś zaskoczeniem. To początek sezonu i wydarzyć się może wszystko.

Obie ekipy źle rozpoczęły sezon, gdyż jedni i drudzy poznali smak porażki. W niedzielne popołudnie staną przed szansą zdobycia pierwszych ligowych punktów. Warta i Górnik raczej nie będą bić się o najwyższe lokaty, ale gdy pogubi się punkty już na początku kampanii, może być ciężko je odrobić w rundzie wiosennej.

Typujemy ofensywną grę od pierwszej minuty i sporą liczbę celnych strzałów. Obie drużyny są głodne pierwszych punktów w tym sezonie i powinny atakować bez skrupułów. Przelicznik w ofercie legalnego bukmachera Betfan jest prawdziwą okazją, gdyż wynosi @2.25 za minimum osiem celnych strzałów w całym spotkaniu.

Zapowiedź meczu Warta Poznań vs Górnik Zabrze

Warta Poznań to klub, który już na dobre zadomowił się w polskiej Ekstraklasie i pewnie ma wielu sympatyków przed telewizorami w każdy weekend. Trudno nie kibicować klubowi, który jest swego rodzaju młodszym bratem uznanej marki na piłkarskiej mapie, a mimo to, zachowuje przyzwoity poziom sportowy i nie walczy rozpaczliwie tylko o utrzymanie. W przerwie między sezonami doszło w Poznaniu do kilku zmian kadrowych, ale Dawid Szulczek doskonale wie, jak to wszystko poukładać taktycznie.

Górnik Zabrze to klub z bardzo bogatą historią i ważny ośrodek dla piłki nożnej w naszym kraju. Transfer Lukasa Podolskiego okazał się marketingowym strzałem w dziesiątkę i pozwolił drużynie z Górnego Śląska na dłużej zadomowić się w Ekstraklasie.

Bilans bezpośredni obu ekip jest naprawdę wyrównany. W ostatnich pięciu meczach Górnik wygrywał dwa razy, Warta wygrywała dwa razy i raz padł remis. Kto będzie górą w niedzielne popołudnie? O tym przekonamy się już za kilka godzin.

Kursy bukmacherskie Warta Poznań vs Górnik Zabrze

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, ciężko wskazać jednoznacznego faworyta w tym pojedynku. Szanse matematyczne są bardzo wyrównane.



Bukmacher Wygrana Warty Remis Wygrana Górnika Betfan 2.63 3.10 2.81 Betcris 2.57 3.10 2.95 Betclic 2.60 3.25 2.95

Gdzie obstawiać Warta Poznań vs Górnik Zabrze

Mecze 2. kolejki Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Warta Poznań vs Górnik Zabrze

Transmisji na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 15:00.

Gdzie obejrzeć w TV Canal+ Sport Canal+ Sport Przejdź do transmisji

fot. PressFocus