Ousmane Dembele na celowniku PSG

Paris Saint-Germain jest bardzo aktywne podczas letniego okienka transferowego. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, kolejnym piłkarzem znajdującym się na celowniku mistrza Francji jest Ousmane Dembele.

PSG podczas obecnego okna transferowego dokonało już dziewięciu wzmocnień. Do klubu dołączyli między innymi: Lucas Hernandez z Bayernu Monachium, Milan Skriniar z Interu Mediolan, Manuel Ugarte ze Sportingu Lizbona oraz Marco Asensio z Realu Madryt. Od nowego sezonu ekipę z Francji poprowadzi, również nowy trener Luis Enrique. Paryżanie planują wzmocnienie na skrzydło.

Ostatnio media sugerowały, że mistrz Francji pytał Olympique Lyon o Bradleya Barcola. Lwy odrzuciły jednak ofertę PSG opiewającą na 30 milionów euro. Z tego powodu stołeczny klub szuka dalej wzmocnień i jak donosi Fabrizio Romano, teraz PSG bada możliwość dołączenia Dembele do ich drużyny. Paryżanie chcą aktywować klauzule wynoszącą 50 milionów euro za 26-letniego Francuza. Ousmane Dembele od jakiegoś czasu prowadzi rozmowy z Barceloną w sprawie przedłużenia jego umowy z klubem. Paris Saint-Germain, również niedługo usiądzie do rozmów kontraktowych z zawodnikiem. Wszystko zależy od skrzydłowego, czy zdecyduje się na pozostanie w Hiszpanii, czy na przenosiny do drużyny mistrza Francji.

Ousmane Dembélé story only depends on the player, very clear. 🔵🔴🇫🇷

PSG pushing to activate €50m release clause after OL rejected €30m bid for Bradley Barcola…

…and it’s up to Ousmane. Join PSG this summer or extend with Barcelona. https://t.co/yQadGWZK42

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023