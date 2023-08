Qarabag vs Raków Częstochowa – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.70 Qarabag vs Raków Częstochowa Powyżej 7.5 celnych strzałów TAK Obstaw

Czas na rewanż w eliminacjach do najbardziej prestiżowych rozgrywek europejskich. Przed tygodniem Raków dominował przez większość spotkania i trzymał spokojne, dwubramkowe prowadzenie. Rywal z Azerbejdżanu wykorzystał chwilę nieuwagi i w ciągu nieco ponad dwóch minut wyrównał przebieg rywalizacji. Częstochowianom udało się w doliczonym czasie doprowadzić do prowadzenia po fantastycznym golu Sonnego Kittela. Już dziś drugi mecz tego fascynującego pojedynku. Czy Polakom uda się awansować do kolejnej rundy? Zapraszamy do bukmacherskiej analizy tego starcia.



➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Qarabag vs Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Tutaj już nie ma miejsca nawet na najmniejszy błąd. Jeśli Raków chce dalej liczyć się w grze o fazę grupową Ligi Mistrzów, od pierwszych minut muszą pokazać swój olbrzymi potencjał. O wiele łatwiej byłoby przystąpić do tego meczu, gdyby tydzień temu udało się utrzymać pewne prowadzenie 2:0, ale Qarabag to zespół, który potrafi wykorzystać nawet najmniejszą chwilę nieuwagi. Dziś częstochowianie stoją na minimalnie lepszej pozycji, gdyż muszą bronić jednobramkowej przewagi, a nie odrabiać straty od pierwszych minut. Mimo wszystko zapowiada się bardzo trudny bój o awans, gdyż Qarabag to drużyna, która polskim zespołom ewidentnie nie leży.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Moim zdaniem zobaczymy od pierwszej minuty dość wyrównany pojedynek, a Raków nie będzie bał się wchodzić w pole karne przeciwnika. To powinno przełożyć się na ataki z obu stron i celne strzały, które wrzucamy dziś na nasz kupon. Over 7.5 w ofercie legalnego bukmachera Betfan możemy zagrać po atrakcyjnym kursie @1.70. W pierwszym meczu zanotowaliśmy osiem strzałów na bramkę, więc liczymy, że w rewanżu będzie podobnie, a nawet bardziej ofensywnie. Pod koniec regulaminowego czasu gry jedna z ekip może nie mieć już nic do stracenia.

Zapowiedź meczu Qarabag vs Raków Częstochowa

Piłkarze z Azerbejdżanu to prawdziwa udręka polskich drużyn i Raków stoi przed szansą, by w końcu zadać kłam tej teorii. Mistrzowie Polski mogli być w o wiele lepszej sytuacji przed rewanżem, ale na własne życzenie zafundowali sobie bardzo nerwową końcówkę w pierwszej odsłonie. Mimo wszystko udało się w ostatnich minutach objąć prowadzenie i na dzisiejszy rewanż mogli udać się z podniesionymi głowami. Tylko od nich zależy, kto wyjdzie z tego dwumeczu zwycięsko. Gdyby Raków postawił w dzisiejszym meczu na żelazną defensywę i grę z kontry, wynik 0:0 daje im awans do kolejnej rundy. Ciężko jednak zakładać taki scenariusz, gdyż Qarabag przed własną publiką potrafi zaskoczyć wyżej notowanego rywala. Zapowiada się więc arcyciekawy pojedynek i miejmy nadzieję, że Polacy wyjdą z niego zwycięsko.

Kursy bukmacherskie Qarabag vs Raków Częstochowa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, zdecydowanym dość znacznym faworytem tego pojedynku są dziś gospodarze.



Bukmacher Wygrana Qarabagu Remis Wygrana Rakowa Betfan 2.05 3.50 3.60 Betcris 2.01 3.59 3.93 Betclic 2.05 3.50 3.60

Gdzie obstawiać Qarabag vs Raków Częstochowa

Mecz polskich drużyn w europejskich pucharach możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Qarabag vs Raków Częstochowa

Transmisję na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 18:00.

Gdzie obejrzeć w TV TVP Sport TVP Sport Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus