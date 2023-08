Kauno Zalgiris vs Lech Poznań – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.60 Kauno Zalgiris vs Lech Poznań Lech powyżej 1 rzutu rożnego w każdej połowie TAK Obstaw

Polscy kibice od dawna nie mieli tyle powodów do radości. Drużyny z naszego kraju zaczęły naprawdę przyzwoicie punktować w klubowym rankingu, co w przestrzeni kilku lat może przełożyć się na zdecydowanie większą liczbę polskich zespołów w eliminacjach. A kto wie, może już w tym sezonie zobaczymy ich w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji Europy. Pod lupę bierzemy spotkanie Kauno Zalgiris z Lechem Poznań. Sprawa awansu praktycznie rozstrzygnęła się w pierwszej odsłonie tego dwumeczu, choć nie takie scenariusze widział ten sport i jeszcze wiele może się wydarzyć. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego starcia.

Kauno Zalgiris vs Lech Poznań – typy bukmacherskie

Lech pierwszy mecz miał pod kontrolą od początku do końca, wygrał 3:1 przed własną publicznością, ale nie ustrzegł się błędów i koniec końców stracił bramkę. Sprawa awansu w cale nie jest rozstrzygnięta i szybka bramka gospodarzy może dodać im otuchy i pozwoli uwierzyć w odwrócenie losów. Dlatego nie będzie skupiać się na wytypowaniu zwycięzcy, a nawet liczby goli, bo w przypadku tego pojedynku jest do dość trudne do przewidzenia. Scenariusz może pójść w każdą stronę. Nie pozostaje nam nic innego, niż wziąć pod lupę statystyki. Moim zdaniem Lech nie powinien mieć większego problemu z zanotowaniem minimum dwóch rzutów rożnych w każdej połowie. Zagrają dwie ofensywne drużyny, co powinno przełożyć się na częste wybijanie piłki poza światło bramki. Kurs @1.60 na to zdarzenie w ofercie legalnego bukmachera Betfan możemy dorzucić do jakiegoś większego kuponu na dziś.

Tutaj nie podlega dyskusji fakt, że Lech Poznań był zdecydowanie lepszy od swojego rywala pod każdym aspektem piłkarskim: do przerwy prowadzili 3:0, jednak znowu sprawdziło się, że zespół z Poznania ma słabsze drugie połowy, zagrali słabiej, spadło tempo spotkania. Czy uda im się zwyciężyć w dwumeczu? Jeśli wyjdą na boisko odpowiednio skoncentrowani, mają tak naprawdę autostradę do awansu i nie powinno być tutaj niespodzianki.

Zapowiedź meczu Kauno Zalgiris vs Lech Poznań

Pojedynek zapowiada się jednostronnie i zwycięsko powinni wyjść z niego Polacy. Zespoły z Litwy nie należą do przeciwników, którzy potrafią napsuć krwi i zazwyczaj dość szybko odpadają z eliminacji. Jeśli Lech chce szybko rozstrzygnąć sprawę dwumeczu, powinni już w pierwszej połowie strzelić gola i grać rozważnie w defensywnie.

Poznaniacy są na ten moment zmuszeni do gry na dwóch frontach, ponieważ zrobią wszystko, by odzyskać po roku tytuł Mistrza Polski. Nie zmienia to faktu, że europejskie puchary to również kapitalna przygoda i okazja do pokazania się szerzej. Do tego potrzebna jest szeroka i jakościowa ławka, ale przedsezonowe transfery Lecha im to umożliwiają w zupełności.

Lech Poznań i Kauno Zalgiris przed tym dwumeczem jeszcze nigdy nie mieli okazji zmierzyć się w bezpośrednim pojedynku. Starcie w czwartkowy wieczór będzie drugim w historii.

Kursy bukmacherskie Kauno Zalgiris vs Lech Poznań

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Tutaj według bukmacherów wyraźnym faworytem jest poznański Lech.



Bukmacher Wygrana Kauno Remis Wygrana Lecha Betfan 5.60 4.15 1.56 Betcris 6.00 4.20 1.60 Betclic 5.70 4.20 1.57

Gdzie obstawiać Kauno Zalgiris vs Lech Poznań

Rewanżowe mecze polskich drużyn możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Kauno Zalgiris vs Lech Poznań

Transmisję na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 18:00.

