Raków Częstochowa wyeliminował Karabach i awansował do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Oznacza to, że Medaliki są już pewne udziału w fazie grupowej Ligi Konferencji. Ambicje mistrza Polski są jednak większe. Kolejnym rywalem w drodze po wymarzoną Champions League jest cypryjski Aris.

Raków Częstochowa po trudnym dwumeczu wyeliminował zmorę polskich drużyn – Karabach Agdam. W pierwszej rywalizacji mistrz Polski triumfował 3:2, a w rewanżu udało się wywalczyć remis 1:1. Taki wynik sprawił, że mistrz Polski awansował do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Skrót meczu Karabach – Raków:

Co to oznacza dla Rakowa i polskich kibiców? Możemy cieszyć się już jednym reprezentantem, który zagra w fazie grupowej europejskich pucharów. Awans do III rundy eliminacji Champions League gwarantuje udział w fazie grupowej Ligi Konferencji.

Przeciwnikiem Rakowa w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów będzie Aris Limassol. Cypryjski klub pokonał BATE w dwumeczu aż 11:5. Aris jest oczywiście mistrzem Cypru. Ligę wygrał z trzypunktową przewagą nad znanym polskimi kibicom APOELem.

⚡️ARIS Limassol FC will take on @Rakow1921 in @ChampionsLeague QR3.

⚽️ We will play first leg game away (Aug 8, 21:00), and the second leg game will take place in Limassol (Aug 15).

The exact time is to be announced later.#ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/9jggmKJaQ1

— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) August 2, 2023