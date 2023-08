Fortuna kurs 1.67 Clout MMA 1 Paweł Bomba vs Dominik Pudzianowski 2 Obstaw

Sławomir Peszko i Lexy Chaplin – to oni piszą nową historię w świecie freak-fightów, ponieważ na rynku pojawia się nowy gracz, czyli federacja Clout MMA, którą wspólnie założyli. Pierwsza gala odbędzie już w najbliższą sobotę, 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. Oficjalny start tego wydarzenia zaplanowany jest na godzinę 19:30, a premierowe starcie zacznie się o 20:00. CLOUT MMA 1 zaoferuje mieszankę świata sportu, influencerów i emocjonujących widzów dymów. Koło takiego wydarzenia nie można przejść obojętnie. Zapraszam do artykułu, w którym znajdziecie zapowiedź, ale także typy bukmacherskie na Clout MMA 1, w tym walkę Andrzej Fonfara vs Marcin Najman!



Clout MMA 1 typy bukmacherskie

Podczas sobotniego wieczoru zobaczymy 12 walk i w klatce wystąpi 24 zawodników. Wśród nich pojawią się dwa starcia żeńskie, w tym kontrowersyjnej Nikoli „Nikity” Alokin, która zmierzy się z Moniką „Najlepsza polska dziennikarka” Laskowską. W drugim pojedynku płci pięknej zobaczymy: Ewę „Mrs. Honey” Wyszatycką z Pauliną Hornik. Fanów freak-fightów najbardziej oczywiście będzie interesować walka wieczoru w której wystąpi były reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Hajto i były siatkarz Zbigniew Bartman. Dobrze również zapowiada się konfrontacja Denisa Labrygi z Dawidem „Crazy” Załęckim, czyli ojcem Denisa Załęckiego. „Szalony Dawid” zapewnia, że będą iskry w oktagonie i ciężko znokautuje swojego przeciwnika. Jeśli mowa o MMA to nie może zabraknąć Marcina „El Testosterona” Najmana, który gwarantuje zawsze sporo emocji na oficjalnych konferencjach, jednak czeka go ciężki pojedynek, ponieważ naprzeciw niego stanie Andrzej „Polish Prince” Fonfara, czyli polski bokser, były mistrz świata IBO w wadze półciężkiej.

Karta walk Clout MMA 1

Tomasz Hajto vs Zbigniew Bartman

Andrzej „Polish Prince” Fonfara vs Marcin „El testosteron” Najman

Denis Labryga vs Dawid „Crazy” Załęcki

Tomasz Sarara vs Jay Silva

Ewa „Mrs. Honey” Wyszatycka vs Paulina Hornik

Tomasz „Szalony reporter” Matysiak vs Cezary „Czarek Czaruje” Gołębiewski

Monika „Najlepsza polska dziennikarka” Laskowska vs Nikola „Nikita” Alokin

Piotr „Lizak” Lizakowski vs Dominik Skowyra

Kacper „Ludwiczek” Bociański vs Mariusz „Super Mario” Sobczak

Konrad Karwat vs Jarosław „Ninja Jarek” Sobonkiewicz

Piotr Pająk vs Wojciech „Rekordzista” Sobierajski

Paweł „Scarface” Bomba vs Dominik Pudzianowski

Andrzej „Polish Prince” Fonfara vs Marcin „El testosteron” Najman – typy bukmacherskie

Tutaj zawalczą ze sobą byli bokserzy. Dla Andrzeja Fonfary będzie to debiut w formule MMA i freak-fightach, dlatego uważam, że pierwsza runda w jego wykonaniu będzie spokojna i będzie kontrolował przebieg walki nie rzucając się od razu na Marcina. Trzeba wziąć pod uwagę spore doświadczenie Najmana w oktagonie, ponieważ stoczył już 12 walk. Jednak każdy kto śledzi jego poczynania zdaje sobie sprawę, że kondycyjnie kiepsko wygląda w drugich rundach, ponieważ też już ma swoje lata. Obaj zawodnicy od dawna za sobą nie przepadają, Andrzej jest młodszy, lepszy kondycyjnie i zwinniejszy, dlatego według mnie walka zakończy się w drugiej rundzie.

Denis Labryga – Dawid „Crazy” Załęcki – typy bukmacherskie

Pojedynek dwóch dobrze zbudowanych zawodników i obaj dysponują mocnym ciosem. Także warto zwrócić uwagę na to, że potrafią przyjmować mocne uderzenia i nie robi to na nich dużego wrażenia. U Dawida widać niezłe przygotowanie kondycyjne, nie brakuje już mu tlenu w drugich rundach, a na gali High League pokonał Alana Kwiecińskiego. Czy to jednak wystarczy na Denisa? Denis ma już spore doświadczenie szczególnie w walkach na gołe pięści, dobrze również czuje się w kickboxingu. Tutaj przewiduje również zakończenie walki w drugiej rundzie.

Paweł „Scarface” Bomba – Dominik Pudzianowski – typy bukmacherskie

Dominik to najstarszy z braci Pudzianowskich, który niedawno stoczył walkę w Wotore z Tomaszem Obcowskim. Dość niespodziewanie wygrał i pokazał się z bardzo dobrej strony. Bomba natomiast do tej pory stoczył trzy walki i dwa razy został znokautowany: przez Tarzana i Ferrariego. Paweł spokojnie jest w zasięgu Dominika Pudzianowskiego, który przewyższa swojego przeciwnika siłą i to może mieć kluczowe znaczenie dla losu tej walki. Wygrana Pudzianowskiego.

Typy bukmacherskie na kuponie na Clout MMA 1

Kursy bukmacherskie na Clout MMA 1

Fortuna posiada wyłączność na wystawianie oferty bukmacherskiej na walki Clout MMA 1. Jeżeli chcesz obstawiać galę, to zrobisz to wyłącznie u tego bukmachera.

Gdzie oglądać Clout MMA 1

Aby obejrzeć galę Clout MMA 1 musisz wykupić dostęp PPV na stronie: https://cloutmma.tv Dostępne są dwa pakiety: w jakości 720p za 34,99 zł i 1080p FULL HD za 39,99 zł.

Fot. YouTube Clout MMA