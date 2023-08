Xabi Alonso przedłużył kontrakt z Bayerem Leverkusen

Xabi Alonso pełni funkcje trenera Bayeru Leverkusen od października 2022 roku. Władze Aptekarzy są zadowoleni z pracy wykonywanej przez hiszpańskiego managera i zdecydowały się przedłużyć z nim umowę.

Alonso na dłużej w Bayerze Leverkusen

W październiku 2022 roku Alonso na stanowisku trenera Bayeru zastąpił Gerardo Seoane. Po fatalnym początku zeszłego sezonu, Szwajcar został zwolniony z drużyny Aptekarzy. Wtedy został zatrudniony Xabi Alonso, który z miejsca miał odmienić obraz fatalnej gry Bayeru. Hiszpan zakończył zmagania w Bundeslidze na 6. miejscu. Pozycja ta gwarantuje udział Aptekarzom w fazie grupowej Ligi Europy. W rundzie wiosennej zespół pod panowaniem Alonso miał serię 14 meczów bez porażki. Pomimo gorszej końcówki zeszłego sezonu, Władze klubu były zadowolone ze współpracy z trenerem i zdecydowały się na przedłużenie umowy. Xabi Alonso podpisał nowy kontrakt ważny do czerwca 2026 roku.

Xabi Alonso – Kariera

Xabi Alonso znany jest głównie ze swojej niesamowitej kariery piłkarskiej. Jako zawodnik grał na pozycji defensywnego pomocnika. Wychowanek Realu Sociedad w 2004 roku trafił do Liverpoolu. Dla klubu z Premier League zagrał w 210 meczach, których strzelił 18 goli i zaliczył 20 asyst. Z The Reds świętował zwycięstwo w Pucharze Anglii oraz Champions League. Po przygodzie w Anglii zainteresował się nim Real Madryt i właśnie do tego klubu zdecydował się dołączyć latem 2009 roku.

Reprezentował barwy Królewskich w 236 meczach, gdzie zdobył 6 trafień oraz 31 razy asystował. Z Realem wygrał Mistrzostwo La Liga, Ligę Mistrzów i 2x Puchar Hiszpanii. Następnie w 2014 roku trafił do Bayernu Monachium. Dla Bawarczyków zagrał w 117 meczach, strzelił 9 goli i zanotował 12 asyst. Z Bayernem wygrał 3x Mistrzostwo Bundesligi oraz Puchar Niemiec. Z reprezentacją swojego kraju świętował 2x Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata. Karierę piłkarską zakończył w 2017 roku. Rok później spróbował swoich sił jako trener. Trenował młodzieżowe drużyny Realu Madryt oraz Realu Sociedad. Jego pierwszym poważnym prowadzonym klubem jako pełnoprawny manager jest Bayer Leverkusen.

Fot. Bayer Leverkusen Official Site