Jasna deklaracja ws. przyszłości Mohameda Salaha

Świat obiegła informacja, że Mohamed Salah może trafić do Al Ittihad za 60 milionów euro. Agent piłkarza postanowił całkowicie zdementować plotki.

Mohamed Salah to kolejna gwiazda Premier League, którą kluby z Arabii Saudyjskiej chciały sprowadzić do siebie. Zainteresowanie wykazał Al Ittihad. Liverpool miał otrzymać ofertę w wysokości 60 milionów euro. Sam zawodnik miał otrzymać wypłatę rzędu 90 milionów euro!

Plotki o transferze skomentował menadżer Salaha, wykluczając możliwość odejścia Egipcjanina. „Jeśli rozważalibyśmy odejście z Liverpoolu tego roku, nie przedłużalibyśmy kontraktu z klubem zeszłego lata. Mohamed pozostaje całkowicie oddany klubowi„.

Mo Salah’s agent Ramy Abbas on huge bid from Al Ittihad: “If we considered leaving Liverpool this year, we wouldn’t have renewed the contract at the club last summer”. 🚨🔴🇪🇬 #LFC

“Mohamed remains committed to Liverpool”. pic.twitter.com/ii8yB0or4V

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023