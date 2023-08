Betfan kurs 1.84 Burnley vs Manchester City Handicap 1:0, wygrana City 2 Obstaw

Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwana chwila. Przez wielu uważana najlepszą i najbardziej atrakcyjną ligą na świecie angielska Premier League powraca na salony już w piątek. Czy to będzie kolejny sezon, który padnie łupem „The Citizens”? A może Arsenal będzie jeszcze groźniejszy i dotrzyma im kroku? Inny zespół jest w stanie namieszać i włączyć się do walki o tytuł? Na te pytania będziemy sobie starali odpowiedzieć przez najbliższe 38 kolejek na angielskich boiskach. Terminarz dobrze ułożony, bo sam mistrz Anglii Manchester City pojedzie na Turf Moor i zagra o pierwsze trzy punkty przeciwko Burnley. Zapraszam do zapowiedzi i mojej propozycji!

Burnley vs Manchester City – typy bukmacherskie

Po zdobyciu tytułu mistrzowskiego, wygraniu Pucharu Anglii oraz Ligi Mistrzów przystępować do nowego rozdania 2023/2024 chciałby każdy, a taki zaszczyt ma drużyna gości. Co tu dużo mówić, oni po prostu zdominowali Anglię i Europę, a teraz będzie na pewno trudno to powtórzyć i będzie na nich ciążyła duża presja. W pierwszym spotkaniu zagrają z beniaminkiem, który wygrał rozgrywki Championship i jego głównym zadaniem będzie utrzymanie się w elicie. City bardzo dobrze rozłożyło walkę na trzech frontach, dzięki temu zdobyli potrójną koronę. Aż strach pomyśleć, gdyby byli skupieni na samej lidze, wtedy na pewno by przebili barierę „100” – w punktach i zdobytych bramkach. Erling Haaland na pewno będzie śrubował kolejne rekordy i strzelał mnóstwo bramek. Dla Burnley nie dość, że to przeskok o jedną klasę wyżej to od razu na starcie pojedynek z najlepszą ekipą w Anglii i Europie. Po stronie City na pewno spory głód wygrywania i nie będą chcieli zaliczyć wpadki. Stawiam na zdecydowane zwycięstwo „The Citizens”, kurs 1.84.

Zapowiedź meczu Burnley vs Manchester City

Burnley przed startem Premier League dokonało już dziewięciu transferów, ale się nie zatrzymują i szukają dalej. Doskonale zdają sobie sprawę, aby zapewnić sobie utrzymanie zawsze potrzebne są solidne wzmocnienia. Na Turf Moor w bieżącym oknie zawitali Zeki Amdouni, James Trafford, Jordan Beyer, Dara O’Shea, Michael Obafemi, Luca Koleosho, Nathan Redmond, Lawrence Vigouroux oraz Jacob Bruun Larsen. Na te transfery angielski beniaminek wydał około 70 milionów euro. Aktualnie na ich celowniku znajduje się piłkarz Herthy Berlin Dodi Lukébakio i jego przyszłość w najbliższym czasie zapewne się wyjaśni. Manchester City musi po prostu robić swoje, a poprzeczkę powiesili sobie dość wysoko. Mecze bezpośrednie między tymi zespołami są w ostatnich latach jednostronne i niestety bardzo niekorzystne dla gospodarzy, którzy nie potrafią wygrać z podopiecznymi Pepa Guardioli:

Manchester City vs Burnley 6:0

Burnley vs Manchester City 0:2

Manchester City vs Burnley 2:0

Burnley vs Manchester City 0:2

Manchester City vs Burnley 5:0

Burnley vs Manchester City 0:3

Manchester City vs Burnley 5:0

Burnley vs Manchester City 1:4

Ostatni raz Burnley pokonało City w 2015 roku na własnym obiekcie skromnie 1:0.

Kursy bukmacherskie Burnley vs Manchester City

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Bez dwóch zdań faworytem tego meczu jest zespół City.



Bukmacher Wygrana Burnley Remis Wygrana City Betfan 9.20 5.60 1.31 Betcris 9.60 5.80 1.29 Betclic 9.40 5.80 1.32

Gdzie i o której oglądać mecz Burnley vs Manchester City

Transmisja z tego spotkania odbędzie się na platformie Viaplay. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu o godzinie 21:00.

