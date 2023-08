Jacek Góralski rozwiąże kontrakt z klubem

Jacek Góralski nie przebił się do pierwszego składu Bochum. Reprezentant polski potrzebuje spędzić więcej czasu na boisku. Z tej okazji, jak informuje Tomasz Włodarczyk, Góralski zdecydował się rozwiązać kontrakt z klubem Bundesligi.

Jacek Góralski wolnym zawodnikiem

Reprezentant Polski trafił do Bochum rok temu z Kairat Almaty. Pomocnik miał problem z przebiciem się do pierwszego składu w drużynie Bundesligi. W poprzednich rozgrywkach 30-latek zanotował raptem 4 mecze, co przełożyło się na 145 minut spędzonych na boisku. Góralski w zeszłym sezonie zmagał się również z kontuzjami, które uniemożliwiały mu rozwinięcie skrzydeł. Polak chce grać w większej ilości meczów, przez co zdecydował się na rozwiązanie umowy z klubem. Zerwanie umowy z Bochum odbyło się za porozumieniem stron. Na razie żaden zespół nie złożył oferty reprezentantowi Polski. Nie wiadomo gdzie zagra Jacek Góralski.

🚨Jacek Góralski opuszcza Vfl Bochum. 30-latek rozwiąże kontrakt z klubem za porozumieniem stron. Trwają ostatnie ustalenia i będzie wolnym zawodnikiem:https://t.co/1MqkKBQlkl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 10, 2023

Jacek Góralski liczy na powołania do reprezentacji Polski

Góralski w poprzednim sezonie dla reprezentacji Polski wystąpił w 3 meczach. Były to spotkania rozgrywane w ramach Ligi Narodów UEFA. Jeżeli 30-latek chce zachować miejsce w składzie kadry, musi spędzić więcej minut na boisku w klubie. Pomocnik w reprezentacji naszego kraju zadebiutował 14 listopada 2016 roku w meczu z Słowenią (1:1). Łącznie dla kadry Góralski zagrał w 21 spotkaniach i strzelił 1 bramkę.

Fot. PressFocus