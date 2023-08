La Liga złożyła oficjalną skargę na PSG

La Liga złożyła skargę do Komisji Europejskiej na Paris Saint-Germain. Wszystko przez finansowanie drużyny PSG przez Katarczyków.

La Liga sprzeciwia się działaniom PSG

W 2011 roku właścicielem Paris Saint-Germain został Katarski Fundusz Inwestycyjny. Katarczycy z prezesem, Al-Khealifim na czele przyzwyczaili piłkarski świat do wydawania olbrzymich pieniędzy na piłkarzy. 12 lipca 2023 r. została zatwierdzona nowa zasada, która dotyczy ograniczenia środków udzielanych przez państwa spoza Unii Europejskiej. La Liga sprzeciwia się finansowaniu francuskiego klubu przez Katar. Władze ligi hiszpańskiej uważają, że działanie PSG zakłóca funkcjonowanie rynku transferowego.

Skarga władz La Liga do Komisji Europejskiej

W odpowiedzi na nowy kierunek polityki wynikający z wdrożenia europejskiego rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny, LALIGA złożyła skargę do Komisji Europejskiej dotyczącą mechanizmów finansowania PSG, które poważnie zakłócają rynek wewnętrzny Unii Europejskiej.

Rozporządzenie to, które obowiązuje od 12 lipca 2023 r., dotyczy dotacji zagranicznych przyznawanych przez państwa spoza UE przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na rynku wewnętrznym, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych przez spółki publiczne, które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez państwo, w tym dotacji przyznanych w okresie pięciu lat przed wdrożeniem rozporządzenia.W rezultacie LALIGA złożyła skargę, w której twierdzi, że PSG otrzymało zagraniczne subsydia od państwa Katar, co pozwoliło klubowi poprawić swoją pozycję konkurencyjną, generując w ten sposób znaczne zakłócenia na kilku rynkach krajowych i unijnych.

W szczególności, jak wskazano w skardze, PSG uzyskuje zasoby na warunkach nierynkowych, które zakłócają kilka ściśle powiązanych rynków, umożliwiając PSG wykorzystanie tych zagranicznych dotacji do podpisania kontraktów z najlepszymi zawodnikami i trenerami znacznie powyżej swojego potencjału w normalnej sytuacji rynkowej. Jest również w stanie zabezpieczyć dochody ze sponsoringu, które nie odpowiadają wartościom rynkowym. Umożliwia im to poprawę wyników sportowych, a także wpływa na zdolność konkurencyjnych klubów do rekrutacji.

Ta lepsza pozycja sportowa umożliwia PSG zwiększenie swojej pozycji konkurencyjnej na rynkach związanych z zawodami sportowymi, tym samym sztucznie zwiększając wartość klubu na tych rynkach.Dlatego też LALIGA ma nadzieję, że Komisja Europejska, dzięki temu nowemu narzędziu regulacyjnemu, podejmie niezbędne środki w celu wyeliminowania zakłóceń rynku, takich jak te opisane powyżej, które poważnie szkodzą ekosystemowi sportowemu.