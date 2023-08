Chelsea podebrała kolejnego piłkarza Liverpoolowi

W ostatnich dniach Chelsea wygrała wyścig z Liverpoolem o Moisesa Caicedo. Kiedy wydawało się, że The Reds ściągnie innego piłkarza, w grę znów wkroczył zespół ze Stamford Bridge, podbierając kolejnego zawodnika.

Liverpool w obecnym okienku transferowym opuścili między innymi: Jordan Henderson, James Milner oraz Fabinho. Drużyna Jurgena Kloppa cierpi na deficyt związany z brakiem środkowego pomocnika. The Reds, aby skompletować kadrę potrzebują wzmocnienia na tej pozycji. W ostatnim czasie Liverpool na swoim radarze miał Moisesa Caicedo. Ekwadorczykiem interesowała się również Chelsea. Kiedy wydawało się, że 21-latek dołączy do ekipy Kloppa, w swoich poczynaniach konkretniejsza była drużyna ze Stamford Bridge i to właśnie tam dołączył zawodnik. Chelsea wydała na transfer piłkarza 116 milionów euro, a sam Caicedo bardziej skłaniał się ku przeprowadzce do drużyny prowadzonej przez Mauricio Pochettino.

Po nieudanej transakcji piłkarza Brighton wydawać by się mogło, że Liverpool spokojnie dokona zakupu innego zawodnika na ich liście życzeń. Nic jednak z tego. Romero Lavia był objawieniem ostatniego sezonu Premier League. 19-latek był najlepszym piłkarzem w słabo spisującym się w ostatnich rozgrywkach Southampton. Klub spadł z ligi angielskiej i jasne było, że młody Belg swoją grą zasłużył na pozostanie w Premier League. Liverpool był bliski zakontraktowania piłkarza, jednak do akcji znów wkroczyła Chelsea, podbierając kolejnego zawodnika The Reds. Jak informuje Fabrizio Romano, The Blues zapłaci Southampton za ich pomocnika blisko 60 milionów funtów.

Roméo Lavia to Chelsea, here we go! Deal agreed between clubs on final fee short of £60m add-ons included — structure also agreed 🚨🔵🇧🇪

Lavia will undergo medical tests this week, just informed by clubs that the agreement has been reached.

Roméo said yes to Chelsea on Monday. pic.twitter.com/sH9wlpYlnk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023