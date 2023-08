Pogoń i Lech żegnają się z Europą! Legia gra dalej!

W czwartkowy wieczór zostały rozegrane rewanżowe spotkania polskich drużyn w eliminacjach do Ligi Konferencji. Niestety przygoda z europejskimi pucharami zakończyła się dla Pogoni Szczecin i Lecha Poznań. W innych nastrojach jest drużyna Legi Warszawa, która przeszła do następnej rundy eliminacji.

Legia Warszawa z awansem do IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji

Wojskowi przystępowali do rewanżowego meczu z Austrią Wiedeń z przegranej pozycji. Warszawiacy w pierwszym spotkaniu ulegli bowiem Austrii 2:1. Legioniści stanęli jednak na wysokości zadania i po emocjonującym pojedynku pokonali drużynę z Wiednia 5:3. Dzięki temu Legia zagra w IV rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Legia Warszawa w 59. minucie wygrywała już 3:0. Niewiele brakowało a polska drużyna mogła roztrwonić swoje prowadzenie. Austria Wiedeń w dalszej fazie meczu doprowadziła do rezultatu 3:4 dla warszawiaków. Wynik ten skutkowałby dogrywką. Legia jednak w 10. minucie doliczonego czasu gry strzeliła gola na 5:3, dzięki czemu to ona zagra w kolejnej fazie eliminacji do Ligi Konferencji.

Pogoń Szczecin honorowo żegna się z Europą

Portowcy przegrali pierwszy mecz 5:0 z Gent. Wiadome było, że przed Pogonią ciężkie zadanie. W pierwszej odsłonie dwumeczu, polski zespół fatalnie się zaprezentował. Drużyna Jensa Gustafssona została kompletnie zdominowana przez Belgów. W rewanżu Duma Pomorza odniosła zwycięstwo 2:1, tym samym honorowo żegnając się z europejskimi pucharami.

Fatalny Lech Poznań

Totalną klapą zakończyło się spotkanie Kolejorza. Zespół z Wielkopolski przystępował do rewanżu z jednobramkową zaliczką. W Poznaniu, Lech wygrał 2:1. Drużyna Johna van den Broma na mecz z Trnavą przyjechała jako faworyt. Niestety Kolejorz koszmarnie się zaprezentował i przegrał swoje spotkanie 3:1, przez co żegna się z europejskimi pucharami.

Fot. PressFocus