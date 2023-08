PSG wzmacnia atak! Kolo-Muani gotowy zasilić szeregi paryżan

Paris Saint-Germain potrzebuje wzmocnienia w linii ataku. Jak podaje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, na celowniku mistrzów Francji znalazł się czołowy piłkarz Bundesligi, Randal Kolo-Muani. Piłkarz jest chętny na przenosiny do Ligue 1.



Mistrz Francji bardzo osłabił się w linii ataku względem poprzedniego sezonu. W ostatnich rozgrywkach w drużynie z Paryża pierwsze skrzypce odgrywali Leo Messi i Neymar. Argentyńczyk przeniósł się do MLS, a Brazylijczyk wybrał popularny kierunek obecnego okienka transferowego, czyli Arabie Saudyjską. Niepewna jest przyszłość Kyliana Mbappe. Wydawało się, że Francuz opuści PSG. Od początku lata przymierzany był między innymi do Realu Madryt. Dodatkowo spekulację transferowe podgrzewały informację o konflikcie 24-latka z przewodniczącym klubu, Al-Khelaifim. Ostatecznie panowie dogadali się, jednak pozostanie Mbappe w Paryżu nie jest przesądzone.

Z racji tego mistrz Francji szuka wzmocnień w osłabionym ataku. Jak podaje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain upatrzył sobie nowego napastnika w osobie, Randala Kolo-Muaniego. Francuz przystał na warunki kontraktowe zaoferowane przez PSG. Napastnik ma podpisać umowę z klubem Ligue 1 do 2028 roku. Rozmowy między mistrzem Francji a Frankfurtem są na początkowym etapie. Portal Transfermarkt wycenia 24-latka na 80 milionów euro.

Randal Kolo-Muani has agreed personal terms with Paris Saint-Germain, deal in place confirmed — as @Santi_J_FM has reported. 🔴🔵🇫🇷 #PSG

Understand the agreement is valid until June 2028, five year contract.

Negotations PSG-Eintracht, at early stages — it will take some time. pic.twitter.com/rTCkDSUMcW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023