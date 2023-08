Real Madryt szykuje ofertę za Kyliana Mbappe

Od początku letniego okienka transferowego Kylian Mbappe jest łączony z przenosinami do Realu Madryt. Jak informuje gazeta Bild, Królewscy pod koniec lata zamierzają złożyć ofertę za Francuza w wysokości 120 milionów euro.

🔥 Uwaga, specjalna promocja 🔥

‼️Kurs 100.0 na wygraną Barcelony z Cadiz u licencjonowanego w Polsce, legalnego bukmachera Betfan‼️

ℹ️ Szczegóły promocji ➡️ https://futbolnews.pl/barcelona-kurs-100



Otwórz konto z kodem GRAMGRUBO

Link do rejestracji ➡️ https://futbolnews.pl/betfan-bonus Wpłać dokładnie 40 zł Postaw swój pierwszy kupon za 38 zł Następnie zagraj kupon SOLO za 2 zł na wygraną Barcelony z Cadiz po kursie 100.0 ze specjalnego zdarzenia, które znajdziesz tutaj -> https://futbolnews.pl/barcelona-kurs-100 Jeśli Barcelona wygra z Cadiz, zgarniesz 176 zł na KONTO GŁÓWNE!

Mbappe jednak zagra w Realu Madryt?

Saga transferowa z udziałem 24-latka trwa już bardzo długo. Wydawało się, że Mbappe dołączy do drużyny La Liga dwa lata temu. Wtedy media informowały, że Real Madryt złożył ofertę w wysokości 200 milionów euro za napastnika. Władze Paris Saint-Germain przekonały jednak zawodnika do podpisania nowego kontraktu i Mbappe został we Francji. Podczas obecnego lata 24-latek jest stale łączony z Królewskimi. Spekulacje podgrzewał fakt, że piłkarz PSG nie pojechał z drużyną na obóz przygotowawczy oraz domniemamy konflikt między 24-latkiem a prezesem drużyny mistrza Francji. Wiadome jest, że Kylian Mbappe od dziecka marzy aby grać dla Realu Madryt. Wiele wskazuje na to, że jego sen spełni się już w tym roku. Jak informuje niemiecki Bild, Królewscy planują pod koniec okienka transferowego powalczyć o napastnika. Pierwsza oferta ma opiewać na około 120 milionów euro.

Exklusive Details zum Mega-Wechsel enthüllt – Real bereitet sofortiges Angebot für Mbappé vor https://t.co/fx9tbunICX #sportbild — SPORT BILD (@SPORTBILD) August 20, 2023

Dotychczasowa przygoda Francuza w Paris Saint-Germain

Mbappe przeniósł się z Monaco do PSG w 2018 roku, za 180 milionów euro. Wcześniejszy rok piłkarz spędził na wypożyczeniu w ekipie mistrza Francji. Dla zespołu ze Parc des Princes wystąpił w 261 meczach, strzelił 213 goli i zanotował 98 asyst.

Fot. PressFocus