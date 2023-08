Raków Częstochowa bliski sprowadzenia napastnika

Raków Częstochowa jest niezwykle aktywny podczas obecnego okienka transferowego. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, mistrzowie Polski pracują nad kolejnym zakupem. Na celowniku Medalików znalazł się Ante Crnac.

Raków Częstochowa wzmocni się młodym napastnikiem

Mistrz Polski dobrze wszedł w nowy sezon. Zespół z Częstochowy idzie jak burza w eliminacjach Ligi Mistrzów. Do tej pory pokonał już Florę, Qarabaq oraz Aris. Medaliki mają realną szansę na awans do fazy grupowej Champions League. W meczu IV rundy eliminacji do najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie, muszą pokonać FC Kopenhaga. W pierwszym meczu Raków przegrał spotkanie 0:1. Jeżeli polskiej drużynie nie uda się przejść duńskiego rywala, zagrają w Lidze Europy. Widząc potencjał drużyny władze klubu stale ulepszają kadrę. Do tej pory mistrz Polski dokonał 10 wzmocnień. Do klubu dołączyli między innymi: Stratos Svarnas, John Yeboah oraz Sonny Kittel.

Drużyna z Częstochowy potrzebuje umocnienia na pozycji atakującego, czego domagają się również kibice Medalików. Według informacji podanych przez Tomasza Włodarczyka, do klubu ma przyjść chorwacki napastnik, Ante Crnac. 19-latek występuje w Slaven na pozycji prawego skrzydłowego, ale z powodzeniem może również grać na pozycji snajpera. Mistrz polski ma zapłacić za piłkarza około milion euro. Portal Transfermarkt wycenia zawodnika na 800 tysięcy euro. Oprócz Crnaca bliski dołączenia do ekipy Rakowa jest, również Erika Exposito ze Śląska Wrocław. Wojskowi niechętnie jednak pozbędą się Hiszpana. Klub prowadzony przez Dawida Szargę jest nieugięty i liczy na udany finał historii z Exposito.

Raków Częstochowa rozegra mecz o fazę grupową Ligi Mistrzów

Już w środę Medaliki zmierzą się na wyjeździe z FC Kopenhaga. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.