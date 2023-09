Toksyczna atmosfera w PSG

W ostatnich dniach byli zawodnicy Paris Saint-Germain udzielili kilku wypowiedzi, wbijając ”szpilkę” w swój były klub. Jak wygląda atmosfera w drużynie aktualnego mistrza Francji?

Messi i Neymar niezadowoleni z pobytu w PSG

W maju 2011 roku nowym właścicielem PSG został Katarski Fundusz Inwestycyjny. Od tego momentu w klub wpompowywane są ogromne pieniądze, zwłaszcza na transfery. Do drużyny Ligue 1 trafiały największe gwiazdy europejskich drużyn. Marzeniem nowych władz byłaby dominacja w Lidze Mistrzów. Paris Saint-Germain jednak nie wygrało jeszcze Champions League podczas panowania nowych właścicieli. Klub swoim piłkarzom płaci ogromne tygodniówki oraz w umowach z piłkarzami zawarte są liczne bonusy, dzięki którym piłkarze zarabiają jeszcze więcej. Mogłoby się wydawać, że zawodnicy grający dla ekipy mistrza Francji są szczęśliwi. Fakty są jednak inne. W mediach co jakiś czas można usłyszeć o skandalach oraz zatargach między piłkarzami a władzami PSG.

Byli piłkarze Paris Saint-Germain w ostatnich swoich wypowiedziach zaznaczali, że nie byli szczęśliwi we francuskim klubie i że są zadowoleni z powodu odejścia z drużyny. Leo Messi, niedawno wypowiedział się, że wcale nie chciał dołączać do zespołu PSG oraz powiedział, że nie czuł się szczęśliwy podczas pobytu w klubie. Argentyńczyk przekonuje, że po dołączeniu do Interu Miami czuje spokój. Neymar również wbił swoją ”szpilkę”. Brazylijczyk powiedział, że wraz z Messim w PSG przeżył piekło. „Z reprezentacją Argentyny poszedł do nieba, w ostatnich latach wygrał wszystko, a z Paryżem przeżył piekło. Przeżyliśmy piekło, zarówno on, jak i ja” – wyjawił piłkarz Al Hilal.

🚨 – Neymar to @geglobo: "Messi went to heaven with the Argentinian National Team, he won everything. In Paris he lived in hell, we lived through hell, both him and I." pic.twitter.com/wBeURqENW9 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) September 3, 2023

Kompletnie inne odczucia odnosi trener PSG – Luis Enrique. Hiszpan odniósł się do wypowiedzi Naymara mówiąc, że są to osobiste doświadczenia wspomnianych wcześniej piłkarzy, a sam szkoleniowiec jest zachwycony prowadząc zespół mistrza Francji.