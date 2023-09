Fernando Santos może wkrótce pożegnać się z reprezentacją Polski. Jak donosi TVP Sport, jest to już tylko kwestia czasu. Portugalczyk w przypadku zwolnienia otrzyma pokaźną kwotę.

Posada Santosa zagrożona

Polska jest po dwóch bardzo słabych spotkaniach z Wyspami Owczymi i Albanią. Dziennikarze na konferencji pomeczowej pytali Santosa o dymisję, ale Portugalczyk zaznaczył, że nie chce się do niej podać. Podkreślał, że odbył tylko dziesięć treningów, a przebudowa drużyny to długotrwały proces. Jak donosi Maciej Iwański – dziennikarz TVP Sport, Fernando Santos wkrótce pożegna się z posadą.

[NASZ NEWS] Fernando Santos przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji❗️ "Według moich informacji decyzja zapadła, ale sprawa ma być rozwiązana z klasą" – informuje @IwanskiMaciej 👀 pic.twitter.com/emrAKysOxW — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 11, 2023

Ile zarobi Fernando Santos za zerwanie kontraktu?

Przedwczesne zerwanie kontraktu oznacza oczywiście rekompensatę pieniężną. W przypadku Fernando Santosa będzie to kwota sięgająca około 1,5 mln złotych. Portugalczyk ma zapewniony kontrakt do listopada, który zostanie automatycznie przedłużony w przypadku bezpośredniego awansu na ME, ale na to szanse są już tylko matematyczne. Jak donoszą media, faworytem do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski, w przypadku zwolnienia Santosa, jest Marek Papszun.

Fot. Pressfocus