Sporting – Raków 09.11 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Spotkanie Raków – Sporting w październiku przyniosło dość nieoczekiwany rezultat, więc najwyższy czas na rewanż. Z pewnością nie tak wyobrażali sobie pucharową przygodę piłkarze z Częstochowy, ale jeszcze nie wszystko stracone. Jeśli odpowiednio zaczęliby punktować w ostatnich trzech meczach, mają jeszcze szanse na wyjście z grupy lub grę w fazie finałowej Ligi Konferencji Europy. To jednak niezwykle ciężki cel, bo musieliby zacząć od wygranej w Portugalii. Czy to gospodarze udowodnią swoją wartość i będą górą? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Sporting Lizbona – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Sporting w dalszym ciągu walczy o pierwsze miejsce w grupie i Raków postara im się to zadanie utrudnić. Mimo wszystko Portugalczycy są niekwestionowanym faworytem tego pojedynku i trudno się temu dziwić. Co ciekawe, mają oni dokładnie tyle samo punktów i ten sam bilans bramkowy co Sturm Graz. Rywalizacja w tej grupie jest więc niezwykle wyrównana i szkoda, że częstochowianie nie potrafią do niej dołączyć. Chyba, że dokonają pierwszej sensacji w europejskich pucharach i zdobędą punkty na wyjeździe. Do marzeń o awansie potrzebna jest pełna pula.

Myślę, że czeka nas mocno ofensywny mecz, gdzie jedni i drudzy ruszą do ataku już od pierwszych minut. Raków nie ma już nic do stracenia, więc ciężko oczekiwać, by murował swoją bramkę. Dla Sportingu liczą się tylko trzy punkty, więc nie wchodzi w grę spokojne tempo i powolny atak pozycyjny. To wszystko moim zdaniem przełoży się na częste wejścia w pole karne i stałe fragmenty gry z rogu boiska. Gram over 8.5 rzutów rożnych w całym meczu po kursie @1.57 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Sporting Lizbona – Raków Częstochowa

Po dwóch pierwszych kolejkach Raków tylko przyglądał się jak przeciwnicy zdobywają punkty w meczach z nimi, ale coś drgnęło w trzeciej kolejce. To właśnie mecz ze Sportingiem był dla ekipy Dawida Szwargi być może przełomowym momentem tegorocznej fazy grupowej. Pierwszy punkt i stracona szansa na komplet punktów – tak w skrócie można opisać pierwsze spotkanie tych ekip. W rewanżu spodziewam się, że Portugalczycy zagrają już dużo bardziej odpowiedzialnie i nie zaryzykują czerwonej kartki w pierwszym minutach meczu. Oba zespoły wygrały także swoje mecze ligowe, poprzedzające ich ponowne starcie. Raków bez większych problemów przejechał się po Zagłębiu Lubin (5:0), a swoje trafienia zanotowali chociażby Jonh Yeboah czy Sonny Kittel. Nie ma się co czarować, tych dwóch jakościowych zawodników zaczyna łapać formę w kluczowym momencie jesieni i to bardzo dobrze dla Rakowa.

Gospodarze z kolei wygrali swoje spotkanie z beniaminkiem ligi portugalskiej z Estrela (3:2), choć musieli zaraz po przerwie odrabiać straty, ponieważ niespodziewanie goście wyszli na prowadzenie i wygrana Sportingu była zagrożona. W meczu czwartej kolejki Ligi Europy nie zapowiada się na sensację, choć pewnie bardzo byśmy tego chcieli. Nie mniej jeśli Atalanta straci punkty w meczu ze Sturmem to polski reprezentant w Lidze Europy będzie mógł już w zasadzie tylko marzyć o wyjściu z grupy.

Kursy bukmacherskie Sporting Lizbona – Raków Częstochowa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków Raków Częstochowa ma bardzo nikłe szanse na jakikolwiek sukces w tym starciu.



Bukmacher Wygrana Sportingu Remis Wygrana Rakowa Betfan 1.21 6.20 12.00 Fortuna 1.22 6.40 13.00 LVBET 1.18 7.50 15.00

Gdzie obstawiać mecz Sporting Lizbona – Raków Częstochowa

Gdzie i o której oglądać mecz Sporting Lizbona – Raków Częstochowa

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na TVP Sport i platformie Viaplay. Mecz rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Fot. PressFocus