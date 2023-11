Legia Warszawa – Lech Poznań 12.11…

Betfan kurs 1.75 Legia Warszawa - Lech Poznań Poniżej 2.5 gola TAK Obstaw

Starcie Legia vs Lech elektryzuje fanów piłki nożnej w naszym kraju od kilku dekad. To zawsze są mecze na szczycie, przy których nie można przejść obojętnie. Na trybunach panuje niesamowita atmosfera, a piłkarze motywują się na to spotkanie o wiele bardziej, niż na przeciętny mecz ligowy. W niedzielny wieczór obie ekipy spotkają się na Łazienkowskiej i spróbują powalczyć o pełną pulę. W bezpośrednich meczach warszawsko-poznańskich często padają remisy, więc być może znowu dojdzie do podziału punktów. O tym przekonamy się już za kilka godzin. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Legia Warszawa – Lech Poznań – typy bukmacherskie

Legia ostatni raz z Lechem wygrała 3 lata temu, jeszcze w listopadzie 2020 roku. Od tego czasu Lech wygrał jedno spotkanie, a aż 4 razy padał remis. Jedni, jak i drudzy znajdują się w dobrej dyspozycji w ostatnim czasie, jednakże świeżość ekipy z Poznania może mieć tu kluczowe znaczenie

Należy pamiętać, że w środku tygodnia Warszawiacy grali swoje spotkanie w Lidze Konferencji więc mogą przystąpić do niedzielnego spotkania lekko podmęczeni. To spotkanie o bardzo duży prestiż i myślę, że jedni i drudzy od pierwszej minuty nie będą chcieli się odkryć i narazić na groźny kontraktach. Mecze Legii z Lechem to „piłkarskie szachy” i worek z bramkami raczej nie otwiera się zbyt szybko. Zatem typuję under 2.5 goli w całym spotkaniu po kursie @1.75 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Legia Warszawa – Lech Poznań

Legia Warszawa w środku tygodnia pokonała drużynę z Bośni i Hercegowiny-Zrinjskiego 2:0 w ramach 4 kolejki Ligi Konferencji Europy, czym tym samym umocniła się na prowadzeniu w grupie E. Legia bowiem zajmuje pierwsze miejsce w grupie, z dorobkiem 9 punktów po 4 kolejkach. Jedyna porażka miała miejsce w pamiętnym meczu z AZ Alkmaar na wyjeździe. Lepszą twarz Legioniści ostatnio prezentują w Europie niż na krajowym podwórku. Mimo, iż ostatnie ligowe starcie wygrali z Radomiakiem 1:o to należy mieć w pamięci, że przed tym spotkaniem mieli 4 porażki z rzędu w PKO Ekstraklasie. Zespół ze stolicy obecnie zajmuje 6 miejsce w lidze, z dorobkiem 23 punktów po 13 rozegranych meczach. Należy jednak pamiętać, że Warszawiacy mają jeszcze do rozegrania zaległy mecz z 2 kolejki z Cracovią na wyjeździe. Do niedzielnego starcia Legia przystąpi po serii 3 zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

Lech Poznań natomiast również ma dobre ostatnie tygodnie za sobą. W zeszły weekend pokonali pewnie u siebie Ruch Chorzów 2:0, natomiast parę dni wcześniej odprawili z kwitkiem Zawiszę Bydgoszcz 4:0 w ramach Pucharu Polski. Ekipa z Poznania jest niepokonana we wszystkich rozgrywkach od 6 spotkań, a ostatnia porażka miała miejsce 01 października, w pamiętnym meczu z Pogonią Szczecin, w którym padł wynik 5:0 na korzyść Portowców. W Poznaniu na pewno cieszą się z faktu, że do formy powrócił kapitan Michael Ishak, który w ostatnich 5 spotkaniach strzelił 5 bramek i był w nich wiodącą postacią.

Kursy bukmacherskie Legia Warszawa – Lech Poznań

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków to Legia Warszawa ma większe szanse na trzy punkty.



Bukmacher Wygrana Legii Remis Wygrana Lecha Betfan 2.26 3.35 3.05 Totalbet 2.29 3.55 3.22 LVBET 2.30 3.40 3.30

Emocjonujące spotkania polskiej Ekstraklasy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Legia Warszawa – Lech Poznań

Mecz odbędzie się 12 listopada o godzinie 17:30. Transmisji na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal + Sport. Przebieg pojedynku będzie można śledzić na aplikacji Flashscore.