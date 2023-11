Pogoń umocniła się na szczycie ORLEN Ekstraligi kobiet

Piłkarki Pogoni Szczecin wygrały w Tczewie aż 6:1 i umocniły się na pozycji liderek ORLEN Ekstraligi. Do trzech punktów powiększyły przewagę nad GKS Katowice, który niespodziewanie stracił punkty w meczu ze Śląskiem Wrocław. Ciekawie było też w Krakowie. Jagiellonki po trafieniu z ostatniej minuty ograły Stomilanki w meczu, mogącym być kluczem do utrzymania.

ORLEN Ekstraliga kobiet – podsumowanie spotkań 10. kolejki:

Pogoń Tczew – Pogoń Szczecin 1:6

3’ Oleszkiewicz 0:1

13’ Crim 0:2

15’ Giętkowska 0:3

45’ Sobal 1:3 (z rzutu karnego)

47’ Zdunek 1:4 (z rzutu karnego)

75’ Sobierajska (samobój) 1:5

90’ Oleszkiewicz 1:6

Pogoń Szczecin się nie zatrzymuje. Co prawda Anna Palińska po 542 minutach bycia niepokonaną, musiała wreszcie wyciągnąć piłkę z bramki (w doliczonym czasie pierwszej połowy z rzutu karnego pokonała ją Magdalena Sobal), ale ani przez moment nie poczuła widma utraty punktów. Jej drużyna już po kwadransie prowadziła 3:0. Napastniczki ze Szczecina raz po raz odnajdywały receptę na przedzieranie się przez obronę rywalek. I aż do końca nie miały litości. Liderki ORLEN Ekstraligi wygrały ostatecznie aż 6:1. Strzelanie w tym meczu i rozpoczęła, i zakończyła Natalia Oleszkiewicz, która umocniła się na czele klasyfikacji strzelczyń.

Śląsk Wrocław – GKS Katowice 2:2

19’ Buś 1:0

21’ Buś 2:0

23’ Jaszek 2:1

73’ Turkiewicz 2:2

We Wrocławiu doszło „tylko” do niespodzianki, choć przez jakiś czas pachniało wielką sensacją. Marcelina Buś dała show na początku spotkania, a Śląsk prowadził ze wciąż urzędującymi mistrzyniami Polski 2:0. Piłkarki gości, choć straty zaczęły odrabiać niemalże natychmiast, musiały do końca walczyć o remis. Zapewnił go im gol Anity Turkiewicz w 73. minucie. Punkt zdobyty po takim boju może cieszyć, niemniej: powoduje, że GieKSa zwiększa dystans do liderek. Ma o trzy punkty mniej od Pogoni Szczecin.

TME SMS Łódź – Medyk Konin 6:0

57’ Dąbrowska 1:0

67’ Grzybowska 2:0

72’ Bieryło (samobój) 3:0

74’ Krezyman 4:0

76’ Filipczak 5:0

77’ Krezyman 6:0

W zapowiedzi kolejki informowaliśmy, że starcia SMS-u z Medykiem zwykle niosą ze sobą fajerwerki. Te niedzielne okazały się być sztukami z opóźnionym zapłonem. Po pierwszej połowie w Łodzi mieliśmy bezbramkowy remis, a sympatycy Medyka mogli łudzić się, że ich klub zdobędzie punkty. Tymczasem po przerwie mistrzynie Polski sprzed dwóch sezonów rozpoczęły kanonadę. Prowadzenie w 57. minucie dała im Magdalena Dąbrowska. Później wszystko potoczyło się szybko, a kolejne pięć goli padło w zaledwie 10 minut. SMS pokazał, że nie wypisuje się jeszcze z gry o najwyższe pozycje.

AP Orlen Gdańsk – Czarni Sosnowiec 2:0

15’ Kołodziejek 1:0

33’ Kołodziejek 2:0

W Gdańsku spotkały się dwie drużyny z ogromnymi ambicjami. Co więcej – dwie, mające przed tą kolejką identyczną liczbę punktów. Spotkanie nie zawiodło. Jego bohaterką została Angelika Kołodziejek, której dublet dał gospodyniom prowadzenie 2:0 jeszcze przed przerwą. W drugiej połowie gdańszczanki utrzymały przewagę. Dzięki temu wciąż są w ścisłej czołówce, ścigają GKS Katowice.

AZS UJ Kraków – Stomilanki Olsztyn 3:2

16’ Fran 0:1

21’ Bińkowska 1:1

51’ Kaczmarek 2:1

89’ Osajkowska 2:2

90’ Prochowska 3:2

Najbardziej szalonym okazało się jednak spotkanie nie na górze, a na dole tabeli. Spotkanie jakże istotne! Piłkarki AZS UJ Kraków rozpoczęły je fatalnie, od straty gola w 16. minucie. Gol Julii Bińkowskiej spowodował jednak, że do przerwy był remis. Po powrocie na murawę prowadzenie gospodyniom dała Wiktoria Kaczmarek. Koniec emocji? Nic bardziej mylnego. Wszystko ważyło się do ostatnich chwil. W 89. minucie Kamila Osajkowska przywróciła nadzieje kibicom Stomilanek. Lecz te zgasły po kilkudziesięciu sekundach. Wynik ustaliła Milena Prochowska. Jagiellonki wygrały 3:2 i oddaliły się od strefy spadkowej, w której już na pewno zimę spędzą Medyk Konin i Stomilanki Olsztyn.

Rekord Bielsko-Biała – Górnik Łęczna 0:1

90’ Zawadzka (z rzutu karnego) 0:1

W Bielsku bardzo długo zanosiło się na sensację. Miejscowy Rekord utrzymywał bezbramkowy remis przeciwko Górnikowi Łęczna. Faworytki jednak atakowały i w końcu dopięły swego. W 90. minucie z rzutu karnego trafiła Marcjanna Zawadzka. Wyprowadziła w ten sposób Górniczki na powierzchnię. W przypadku kolejnej straty punktów, ich sytuacja w tabeli wyglądałaby znacznie gorzej, a tak – zajmują piąte miejsce i tracą zaledwie punkt do trzeciego.

ORLEN Ekstraliga kobiet – tabela po 10. kolejce:

1. Pogoń Szczecin – 26 pkt

2. GKS Katowice – 23 pkt

3. TME SMS Łódź – 17 pkt

4. AP Orlen Gdańsk – 17 pkt

5. Górnik Łęczna – 16 pkt

6. Śląsk Wrocław – 14 pkt

7. Czarni Sosnowiec – 14 pkt

8. Pogoń Tczew – 13 pkt

9. Rekord Bielsko-Biała – 10 pkt

10. AZS UJ Kraków – 10 pkt

11. Medyk Konin – 6 pkt

12. Stomilanki Olsztyn – 4 pkt

ORLEN Ekstraliga – czołówka klasyfikacji strzelczyń po 10. kolejce:

1. Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin) – 12 goli

2. Magdalena Sobal (Pogoń Tczew) – 8 goli

3. Anna Zapała (AZS UJ Kraków) – 7 goli

4. Nicola Brzęczek (GKS Katowice) – 6 goli

4. Aleksandra Posiewka (Górnik Łęczna) – 6 goli

4. Patrycja Ziemba (Medyk Konin) – 6 goli

Materiał powstał we współpracy z ORLEN.