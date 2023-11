Polskie talenty, które warto obserwować – Kacper Sztuka

Kacper Sztuka wzbudza ostatnimi czasy olbrzymie zainteresowanie. Świeżo upieczony mistrz włoskiej Formuły 4 będzie bohaterem kolejnego artykułu z cyklu „Polskie talenty, które warto obserwować”. Członek Akademii ORLEN Team jest obecnie Polakiem z największymi szansami na dostanie się w przyszłości do F1.

Początki Kacpra Sztuki

Kacper Sztuka urodził się w 2006 roku w Cieszynie. Pasję do motosportu odziedziczył po swoim tacie, który był kierowcą rajdowym. Kacper przygodę z kartingiem rozpoczął już w wieku czterech lat, a pięć lat później ścigał się we Włoszech. Talent zawodnika wspieranego przez ORLEN był olbrzymi i dlatego mając dopiero trzynaście lat, miał okazję testować bolidy F4. W tej serii wyścigowej zadebiutował w 2021 roku. Był to duży krok rozwojowy dla Kacpra Sztuki. Stał się wówczas najmłodszym polskim kierowcą, który zadebiutował w tej serii.

Debiutancki sezon we włoskiej F4

16 maja 2021 roku Kacper Sztuka zadebiutował we włoskiej Formule 4. Pierwszy swój wyścig pojechał na słynnym Circuit Paul Ricard, gdzie kierowcy Formuły 1 rywalizują o Grand Prix Francji. Przez zdecydowanie większą część sezonu jechał w bolidzie AS Motorsport. Podczas zmagań w Mugello miał jednak okazję, aby rywalizować w zespole Iron Lynx. Kacper Sztuka w pierwszym sezonie włoskiej Formuły 4 nie zdobył żadnego punktu, choć raz był bardzo blisko. Uplasował się na jedenastej pozycji podczas trzeciej rundy w Misano.

Zmiana zespołu

Kacper Sztuka mimo że w pierwszym sezonie nie zdobył ani jednego punktu, pozostawił po sobie dobre wrażenie i pozostał na kolejny sezon we włoskiej Formule 4. Kacper zmienił zespół i dołączył do US Racing, czyli teamu Gerharda Ungara i Ralfa Schumachera, byłego kierowcy F1 i brata legendy F1 – Michaela Schumachera. W drugim sezonie zmagań Sztuka wygrał swój pierwszy wyścig. Miało to miejsce na Imoli, która stała się jednym z ulubionych torów utalentowanego Polaka. Po raz drugi w tamtym sezonie wygrał na Red Bull Ringu. Sezon 2022 zakończył na szóstej pozycji. Kacper wystąpił także w pięciu rundach niemieckiej Formuły 4, gdzie dwukrotnie zajął drugie miejsce. Pomimo niewielu startów, zajął w klasyfikacji generalnej dziesiąte miejsce w tej serii.

Mistrzowski sezon

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu we włoskiej Formule 4, Kacper Sztuka wystąpił w Formuła Winter Series. Zdominował zmagania w Hiszpanii i już na dwie rundy przed ich końcem, został mistrzem. Wygrał aż pięć z sześciu wyścigów, w których brał udział.

Kacper Sztuka w 2023 roku rozpoczął swój trzeci sezon we włoskiej Formule 4 i to właśnie wtedy został członkiem Akademii ORLEN Team. Sezon rozpoczął z wysokiego C, ponieważ wygrał pierwszą rundę na Imoli. Później Kacper miał problemy i nie ukończył kilku wyścigów z powodu awarii bolidu. Na Monzy rozpoczął pogoń w klasyfikacji generalnej. W dwóch pierwszych wyścigach był czwarty, a w trzecim stanął na podium. Kacper nie zszedł z niego już do końca sezonu. W ostatnich dziewięciu wyścigach triumfował aż ośmiokrotnie i z przewagą 28 punktów wygrał włoską Formułę 4. US Racing, który reprezentował Kacper Sztuka, zajął w klasyfikacji konstruktorów drugą lokatę, ustępując jedynie Premie.

Dobre występy wspieranego przez ORLEN Kacpra Sztuki sprawiły, że Polak został włączony do akademii Red Bulla, z której wielu kierowców trafia do Formuły 1. Miał już okazję testować bolid F3 i zebrał dobre noty. Jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie jeździł w przyszłym sezonie. Planem Kacpra na przyszły sezon jest jazda w F3. Jak przyznawał w jednym z wywiadów, chciałby przejść taką drogę jak Oscar Piastri, który wygrał F3 i F2 w swoich debiutanckich sezonach, a obecnie jest kierowcą Formuły 1.

