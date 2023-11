U-21. Niemcy górą. Pierwsza porażka Polaków w eliminacjach

Reprezentacja Polski U-21 odniosła porażkę w meczu z Niemcami 1:3 w Essen, choć gola jako pierwsi strzelili biało-czerwoni. To dopiero pierwsza porażka drużyny Adama Majewskiego w eliminacjach do EURO U-21 2025.



Polska przystępowała do tej rywalizacji jako lider grupy D eliminacji do mistrzostw Europy U-21 2025, mając na koncie dwanaście punktów. Reprezentacja Niemiec zdobyła trzy „oczka” mniej, ale również ma jedno spotkanie rozegranie mniej. Biało-czerwoni uskrzydleni przystępowali do dzisiejszego meczu po czterech kolejnych zwycięstwach oraz zaledwie jednej straconej bramce.

Początek meczu stał pod znakiem lekkiej przewagi naszych zachodnich sąsiadów. Na boisku wyglądali bardziej przekonująco, lecz nie miało to przełożenia na sytuacje bramkowe. Lecz swoją okazję Polacy wykorzystali w 24. minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego w fantastycznym stylu wykorzystał Ariel Mosór, gubiąc krycie w polu karnym rywali i nogą pakując piłkę do bramki. Od momentu gola Polska poczuła się swobodniej na boisku, a Niemcy mieli problem z odzyskaniem inicjatywy. Do przerwy podopieczni Adama Majewskiego prowadzili w Essen 1:0 po golu stopera Piasta Gliwice.

⚽ Polska do przerwy prowadzi z Niemcami

⚡ Polska wyprowadza groźne kontry

💪 Polska gra bez respektu przed rywalem Dobrze to wygląda w meczu eliminacji EURO U21, oby tak dalej! 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝗷𝗮 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 👉 https://t.co/3tahcsPQgU pic.twitter.com/AIN3Q6bLt7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 21, 2023

Nasi rywale doprowadzili do wyrównania jedenaście minut po rozpoczęciu drugiej połowy. Z rzutu wolnego Youssoufa Moukoko trafił w polski mur, lecz piłka na tyle nieszczęśliwie się odbiła, że do sytuacji sam na sam z Kacprem Tobiaszem doszedł Martel, trafiając na 1:1. W 62. minucie bardzo bolesny, lecz przypadkowy cios nogą otrzymał Patryk Peda, lecz obrońca SPAL był w stanie kontynuować grę. Gospodarze po raz pierwszy w tym meczu objęli prowadzenie w 79. minucie za sprawą trafienia Woltemade, który wszedł na boisko w drugiej połowie. Trzy minuty później Niemcy praktycznie zamknęli spotkanie i było 1:3 po bramce Roehla (asysta Woltemade). Trzy punkty zostały w Essen.

Biało-czerwoni ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach U-21 w tym sezonie i tracą fotel lidera, właśnie na korzyść Niemiec. Polska reprezentacja nadal jednak ma dobrą sytuację w kontekście eliminacji mistrzostw Europy do lat 21, które odbędą się na Słowacji za dwa lata.

Niemcy – Polska 3:1

Bramki: Martel (66′), Woltemade (79′), Roehl (82′) – Mosór (24′).

Niemcy: Atubolu; Morgalla (Thielmann 80′), Kleine-Bekel, Dardal, Brown; Roehl, Martel; Gruda, Beier (Woltemade 45′), Knauff (Reitz 65′); Moukoko (Lemperle 67′).

Polska: Tobiasz; Peda, Mosór, Bejger; Marczuk (Pyrka 73′), Kozłowski (Lukoszek 87′), Łęgowski, Kamiński (Marchwiński 87′); Szmyt, Szymczak (Włodarczyk 64′), Rakoczy (Pienko 64′).

Fot. Pressfocus