Jacek Magiera doceniony przez piłkarza Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław w zeszłym sezonie do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie się w lidze. Wrocławianie w obecnej kampanii prezentują zupełnie inne oblicze i znajdują się na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy. Tak dobra postawa drużyny to w głównej mierze zasługa trenera zespołu, Jacka Magiery. Piłkarz Wojskowych, Patryk Janasik, w rozmowie z TVP Sport skomplementował swojego szkoleniowca.

Jacek Magiera chwalony przez zawodnika Śląska

Śląsk Wrocław bardzo dobrze spisują się w obecnym sezonie. Wojskowi znajdują się na pozycji lidera z trzema punktami przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. Tak dobra postawa jest zasługą Jacka Magiery, który niedawno został pochwalony przez jednego ze swoich piłkarzy. Według Patryka Janasika, trener oprócz pozytywnych zmian na szczeblu szkoleniowym, dodatkowo służy piłkarzom nie tylko w kwestiach zawodowych, ale również i życiowych. Zawodnicy dostrzegają u niego wsparcie.

,,Wcześniej bardzo dużo analizował, teraz robi tego znacznie mniej. Jest w nim większa swoboda. Jeśli mamy jakiś temat do niego, to śmiało możemy iść. I nie chodzi tylko o kwestie piłkarskie, ale życiowe. Mamy u niego cały czas wsparcie. To jest zdrowa przyjaźń. Jasne, jest to nasz szef, ale w każdym momencie możemy z nim porozmawiać” – stwierdził Janasik.

Aktualna pozycja Śląska każe sądzić, że Wojskowi mogą w obecnym sezonie sięgnąć po mistrzowski tytuł. Janasik wyznał, że drużyna musi zachować koncentrację oraz chłodną głowę i nie zaprzątać sobie myśli związanych z tytułem. Do końca sezonu jeszcze długa droga, z czego Wojskowi doskonale zdają sobie sprawę.

,,Co do mistrzostwa, to wolę się wstrzymać, bo nie skończyła się jeszcze pierwsza runda. Musimy mieć chłodną głowę. Na razie podchodzimy do tego spokojnie, chcemy jak najlepiej zagrać w tych czterech ostatnich kolejkach, a później w nowym roku będziemy myśleć o kolejnych celach” – powiedział obrońca.

Fot. PressFocus