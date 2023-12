Korona Kielce – Lech Poznań 02.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.85 Korona Kielce - Lech Poznań Powyżej 9.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Korona ostatni raz odniosła porażkę ponad dwa miesiące temu, Kolejorz po odpadnięciu z eliminacji do Ligi Konferencji miał największe szanse na seryjnym kompletowanie trzech punktów grając do tydzień w lidze. Ich najwięksi rywale, Legia i Raków nie mają takiego „komfortu” i grają sześć spotkań więcej w pucharach. To jednak nie ma większego znaczenia w praktyce, bo Lech często traci punkty tam gdzie nie powinien i w Poznaniu zastanawiają się nad przyszłością Broma. Czy rywal z Kielc ponownie zwolni Lechowi trenera? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Korona Kielce – Lech Poznań – typy bukmacherskie

Korona w tym sezonie jest w nieco lepszej pozycji niż rok temu. Oczywiście dzieli ich tylko oczko od strefy spadkowej, ale wydaje się, że grupa trzech najsłabszych zespołów trwającej kampanii jest chyba dużo słabsza niż rok temu dzięki czemu powinno być łatwiej się utrzymać. Punktują głównie w domu, ale także poprawili się jeśli chodzi o grę w delegacji. Korona po trzech przegranych wyjazdach z rzędu, przełamała złą passe w Mielcu i od tamtego czasu nie przegrywa poza Kielcami od czterech spotkań. Na dobry mecz gospodarzy zasługują kibice w Kielcach, którzy jak zawsze z okazji meczu z kimś z „wielkiej trójki Ekstraklasy”, zapewne tłumnie zjawią się w ten mroźny wieczór na Suzuki Arenie. Zawłaszcza, że Lech Poznań czyli trzeci zespół poprzedniego sezonu wygrał w tym sezonie na wyjeździe, uwaga tylko raz w Gliwicach. Tak na pewno nie zdobędzie się tytułu, na który Lech czeka od sezonu 2021/2022. Goście tracą już siedem punktów do lidera z Wrocławia i kolejna strata punktów może okazać się zbyt kosztowna. Wiosną tego roku łatwo poradzili sobie z walczącą prawie do samego końca Koroną o utrzymanie (3:0), a jak będzie na początku grudnia, gdy pogoda, a więc i warunki do gry znacząco będą się różnić?

Atmosfera w Lechu jest bardzo napięta i bardzo możliwe, że dni trenera Broma są już policzone. Ostatnia porażka z Widzewem przed własną publicznością doprowadziła kibiców przy Bułgarskiej to szewskiej pasji i przede wszystkim gra tej drużyny nie powala na kolana. Lech w dalszym ciągu może być się o tytuł mistrzowski, ale w ich dyspozycji musi coś drgnąć. Mają komfort skupienia się tylko na meczach ligowych, a wydaje się, że go nie do końca wykorzystują. Władze klubu mają o czym myśleć zimą.

Myślę, że zobaczymy ofensywny mecz już od pierwszej minuty. Jedni i drudzy nie mają nic do stracenia, więc nie ma tutaj mowy o obronie przez całe 90 minut. Lech musi zgarnąć trzy punkty, jeśli chce odrabiać straty do Jagiellonii i Śląska, czyli dwóch sensacji tego sezonu. Za to Korona ucieka przez strefą spadkową, więc urwanie punktów drużynie z TOP3 z pewnością poprawi ich sytuację w tabeli i przede wszystkim morale. Stawiam na over 9.5 rzutów rożnych po kursie @1.85 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Korona Kielce – Lech Poznań

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Korona Kielce – Lech Poznań. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Największe szanse na zdobycie bramki ma napastnik gości, czyli Szwed Mikael Ishak, który potrafi strzelać regularnie i w dalszym ciągu jest z jednym z czołowych napastników całej ligi.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i walka o mistrzowski tytuł oraz utrzymanie. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów. Są także zakłady specjalne.



Statystyki na typy bukmacherskie Korona Kielce – Lech Poznań

Bilans bramkowy Lecha to 29:22, a Korony 19:19

Ostatni raz Korona przegrała 16. września w Szczecinie

Lech w ostatnich trzech meczach zanotował porażkę, remis i zwycięstwo

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach tylko raz zanotowano BTTS

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Korona Kielce – Lech Poznań