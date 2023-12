Oficjalne składy na mecz FC Barcelona – Atletico Madryt

W niedzielny wieczór odbędzie się hitowe starcie 15. kolejki La Liga. FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt. Obydwa zespołu znajdują się w ścisłej czołówce ligowej, dlatego mecz zapowiada się niezwykle emocjonująco. Trenerzy drużyn odsłonili karty i znamy już składy obydwu ekip. Sprawdź kto zagra w meczu FC Barcelona – Atletico Madryt.

FC Barcelona – Atletico Madryt (03.12, 21:00) – oficjalne składy na mecz

FC Barcelona: Pena – Cancelo, Martinez, Kounde, Araujo, Pedri, Gundogan, de Jong, Joao Felix, Lewandowski, Raphinha

Atletico Madryt: Oblak – Geimenez, Witsel, Hermoso, Molina, Llorente, de Paul, Koke, Riquelme, Greizmann, Morata

FC Barcelona przystąpi do meczu z Atletico Madryt po zwycięstwie z FC Porto 2:1 w meczu Ligi Mistrzów. Duma Katalonii zajmuje w La Liga czwarte miejsce z 31 punktami w dorobku. Portal Transfermarkt wycenia drużynę Barcelony na nieco ponad 850 milionów euro.

Atletico Madryt w środku tygodnia pokonał Feyenoord 3:0 w ramach rozgrywek Champions League. Zespół Diego Simeone znajduje się na trzeciej pozycji w lidze hiszpańskiej i ma na swoim koncie również 31 punktów. Portal Transfermarkt wycenił wartość drużyny z Madrytu na około 470 milionów euro.

FC Barcelona – Atletico Madryt (03.12, 21:00) – niezbędne informacje

Trudno wskazać jednoznacznego faworyta do zwycięstwa w tym meczu. Obydwa zespoły przystępują do spotkanie między sobą po wygranych meczach w ostatniej kolejce La Liga oraz znajdują się na szczycie tabeli ligowej. Polscy kibice z uwagą będą śledzić poczynania Roberta Lewandowskiego, który nie znajduje się w ostatnim czasie w najlepszej formie i często krytykowany jest za swoje występy. Starcie z Atletico będzie na pewno świetną okazją do przełamania się. Spotkanie FC Barcelona – Atletico Madryt będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 1 . Mecz FC Barcelona – Atletico Madryt rozpocznie się 3 grudnia o godzinie 21:00.