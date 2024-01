Moise Kean znalazł nowy klub. Od kilku dni w powietrzu wisiał temat transferu Włocha do klubu z La Ligi. W sobotę późnym wieczorem, otrzymaliśmy już potwierdzenie od Fabrizio Romano. Kean trafi do Atletico.

Za pośrednictwem konta neapolitańskiego newsmana wiemy już, że plotki co do piłkarza okazały się prawdą. Kluby wreszcie osiągnęły porozumienie. Kwota tego wypożyczenia to 500 tysięcy euro. Najprawdopodobniej w porannych niedzielnych godzinach, piłkarz Juventusu wyruszy do Madrytu na testy medyczne, a w poniedziałek możemy spodziewać się „oficjalki” z okazji dołączenia do kadry zespołu Diego Simeone. Piłkarz badania bowiem odbyć ma w nowym tygodniu.

Co sprawiło, że Kean odszedł?

Kean, który jesienią dość regularnie występował w Juventusie pod wodzą Massimiliano Allegriego, w ostatnich miesiącach zmagał się z kontuzją piszczela i od początku półtora miesiąca nie zagrał ani razu w składzie „Bianconerich”. Według ostatnich doniesień, powodem tego ruchu Włocha są m in. występy 18-letniego Turka – Kenana Yildiza. Turek od końcówki 2023 roku prezentuje znakomitą formę co naturalnie powoduje konkurencję na tej pozycji w zespole. Kean de facto stał się piątym kołem u wozu – dosłownie i w przenośni, bo przed nim w hierarchii z przodu są: Dusan Vlahović, Federico Chiesa, wspomniany Yildiz, a także Arkadiusz Milik.

Moise Kean znalazł nowy klub, gdzie z racji gry na trzech frontach dostanie swoje minuty. Poza La Liga, Atletico jest także w grze o Puchar Króla oraz gra w Lidze Mistrzów.

Kean wciąż celuje w miejsce w składzie reprezentacji Włoch na Euro 2024 tego lata, więc regularna gra w Atletico może być dla niego bardzo korzystna. Kean zagrał w kadrze Włoch dwanaście razy i strzelił w nich cztery bramki.

Fot. PressFocus