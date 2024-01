Wieczysta Kraków skusiła kolejnego piłkarza. Wielka pensja

Wieczysta Kraków skusiła kolejnego piłkarza. Przyzwyczaiła już, że potrafi sprowadzić piłkarzy rozgrywających mecze na poziomie Ekstraklasy. Tego lata do klubu dołączyli Michał Pazdan, Dawid Pakulski, czy Rafał Pietrzak. Tym razem śladami kolegów z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce poszedł zawodnik, który odgrywał ważną rolę w Stali Mielec – Michał Trąbka.

Szalone transfery Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków znajduje się na samym szczycie grupy małopolskiej w trzeciej lidze. Drużyna chcąc jeszcze bardziej odskoczyć swoim rywalom, podczas zimowego okienka transferowego sprowadziła już Konrada Kasolika i Tomasza Swędrowskiego, obu z Ruchu Chorzów. Nie byli oni jednak jedynymi nabytkami z przeszłością w PKO BP Ekstraklasie. Latem do klubu dołączyli Michał Pazdan, Dawid Pakulski, Rafał Pietrzak oraz Sasa Zivec.

Wieczysta nie poprzestała nawet na wzmocnieniach z polskiego podwórka i do klubu trafili również Christoph Knasmüllner z Rapidu Wiedeń oraz 21-krotny reprezentant Polski – Jacek Góralski, który poprzednie rozgrywki spędził w VfL Bochum. Zważywszy na nazwiska jakie dołączyły do klubu, bez dwóch zdań podopieczni Sławomira Peszki są głównym pretendentem do awansu.

Wysoka pensja nowego nabytku Wieczystej

Wieczysta nie przestaje wzmacniać środka pola. Zaraz po Tomaszu Swędrowskim, oficjalnie potwierdziła, że ich nowym zawodnikiem został Michał Trąbka. 26-latek był bardzo ważnym ogniwem w zespole ekstraklasowej Stali Mielec. W obecnym sezonie wystąpił we wszystkich 18 meczach w PKO BP Ekstraklasie, zdobył jedną bramkę i zaliczył asystę. Zajmuje piąte miejsce pod względem rozegranych minut w Stali. Defensywny pomocnik związał się z Wieczystą Kraków kontraktem do czerwca 2026 roku. Według informacji podanych przez Adama Zakrzewskiego na kanale YouTube Meczyki, zawodnik będzie zarabiał około 130 tysięcy złotych miesięcznie. Dla porównania w Stali Mielec pobierał miesięczną pensje w wysokości 30 tysięcy złotych.

Nowym zawodnikiem Wieczystej został Michał Trąbka. 26-letni pomocnik, pozyskany na mocy transferu definitywnego ze Stali Mielec, podpisał 2,5-letni kontrakt.https://t.co/Fau4p5tBT0 pic.twitter.com/M4V08mslJG — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) January 29, 2024

Fot. kswieczysta.com