Zapowiedź 18. kolejki ORLEN Ekstraligi

Sezon ORLEN Ekstraligi piłkarek wkracza w decydującą fazę. To ten moment, w którym każda strata punktów jest dla faworytów niezwykle bolesna. Wszystkie zespoły będą chciały jej uniknąć. Liderem na pięć kolejek przed końcem jest GKS Katowice. Goni Pogoń Szczecin.

UJ KRAKÓW – ŚLĄSK WROCŁAW (27.04, godz. 11:00)

To starcie zapowiada się bardzo ciekawie. Śląsk Wrocław po kapitalnym początku sezonu zaliczył przestój – przegrał z Pogonią Tczew (1:2) i zremisował z Rekordem Bielsko-Biała (2:2). Później jednak wygrał najcenniejsze ze spotkań. Pokonał AP ORLEN Gdańsk i awansował do finału ORLEN Pucharu Polski. Teraz zmierzy się z UJ Kraków, który wciąż jest tuż nad strefą spadkową, ale szczególnie na własnym boisku potrafi sprawiać niespodzianki. To dla „Jagiellonek” kolejna szansa na bardzo cenne punkty.

POGOŃ TCZEW – CZARNI SOSNOWIEC (27.04, godz. 12:00)

Pogoń gra w kratkę, a piłkarki Czarnych mają znakomitą rundę wiosenną. W ostatnim czasie sosnowiczanki wygrywają z faworytkami, a z niżej notowanymi zdobywają masę bramek. 7:0 ze Stomilankami, 3:0 z Pogonią Szczecin, czy 3:0 z GKS-em Katowice to wyniki z kategorii naprawdę mocnych i godnych wyróżnienia. Nie ulega wątpliwości, że to Czarne będą tu faworytkami. Do trzeciego miejsca w tabeli tracą już tylko jeden punkt i zapewne mają nadzieję, że już w ten weekend zdołają go odrobić.

MEDYK KONIN – STOMILANKI OLSZTYN (27,04, godz. 12:00)

Jeśli Medyk Konin ma jeszcze liczyć się w walce o utrzymanie, musi wygrać ten mecz. Aktualnie jego strata do UJ Kraków to cztery, a do Rekordu Bielsko-Biała pięć punktów. W większości przypadków zwycięstwa drużyn ORLEN Ekstraligi ze Stomilankami były niemal formalnością, jednak nie tak dawno ekipa z Olsztyna sprawiła sensację, ogrywając Górnik Łęczna. A trzy z siedmiu punktów, które ma aktualnie na koncie to… zasługa zwycięstwa jesienią właśnie z Medykiem. Ekipa z Konina musi mieć się na baczności.

UKS SMS ŁÓDŹ – AP ORLEN GDAŃSK (28.04, godz. 12:00)

Będzie to bardzo ważne starcie w kontekście walki o trzecie miejsce w tabeli ORLEN Ekstraligi. Czwarte w tej chwili piłkarki UKS SMS Łódź zmierzą się z zawodniczkami trzeciego AP ORLEN Gdańsk. Zespoły w tabeli dzieli zaledwie punkt. Oba muszą jednak mieć na uwadze, że są gonione przez Czarnych Sosnowiec, a w dalszej kolejności także Śląsk Wrocław i Górnik Łęczna. Zwyciężczynie zyskają tu dużo. Można ten mecz nazwać hitem kolejki.

POGOŃ SZCZECIN – GÓRNIK ŁĘCZNA (28.04, godz. 12:00)

Górnik Łęczna ma potencjał znacznie większy niż wskazywałaby to jego pozycja w tabeli ORLEN Ekstraligi. Zbyt wiele „wpadek” spowodowało, że jest na siódmym miejscu z coraz mniejszymi szansami na podium. Pogoń Szczecin wiosną zdecydowanie zbyt często gubi punkty. Ostatnio wygrała zdecydowanie (4:0) ze Stomilankami, lecz to właśnie mecz z Górnikiem wskaże, czy kryzys już za nią. Gospodynie wciąż są poważnym kandydatem do walki o mistrzostwo Polski. Nie mogą już jednak pozwolić sobie na błędy.

REKORD BIELSKO-BIAŁA – GKS KATOWICE (28.04, godz. 13:30)

Na błędy tym bardziej nie mogą pozwolić sobie katowiczanki. „GieKSa” od niedawna jest liderem, ma trzy punkty przewagi nad Pogonią Szczecin. W niedzielę zmierzy się z Rekordem Bielsko-Biała i będzie zdecydowanym faworytem. Musi wygrać, by nie zmącić aktualnego umiarkowanego spokoju.

Rozgrywki ORLEN Ekstraligi kobiet – tabela przed 18. kolejką:

1. GKS Katowice – 41 pkt (bramki: 41-14)

2. Pogoń Szczecin – 38 pkt (bramki: 47-14)

3. AP ORLEN Gdańsk – 32 pkt (bramki: 28-19)

4. UKS SMS Łódź – 31 pkt (bramki: 39-17)

5. Czarni Sosnowiec – 31 pkt (bramki: 38-19)

6. Śląsk Wrocław – 27 pkt (bramki: 36-28)

7. Górnik Łęczna – 24 pkt (bramki: 26-24)

8. Pogoń Tczew – 20 pkt (bramki: 25-49)

9. Rekord Bielsko-Biała – 15 pkt (bramki: 20-29)

10. UJ Kraków – 14 pkt (bramki: 22-35)

11. Medyk Konin – 10 pkt (bramki: 15-49)

12. Stomilanki Olsztyn – 7 pkt (bramki: 9-49)

ORLEN Ekstraliga kobiet – najlepsze strzelczynie:

12 goli – Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin)

10 goli – Magdalena Sobal (Pogoń Tczew), Anna Zapała (UJ Kraków)

9 goli – Marcelina Buś (Śląsk Wrocław), Karolina Majda (UKS SMS Łódź)

8 goli – Emilia Zdunek (Pogoń Szczecin)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN