Podsumowanie 21. kolejki ORLEN Ekstraligi

Przed ostatnią kolejką ORLEN Ekstraligi wciąż nie znamy nowych mistrzyń Polski. Zarówno GKS Katowice, jak i Pogoń Szczecin wygrały swoje mecze. Utrzymuje się więc trzypunktowa różnica między nimi. Bardzo ciekawie robi się natomiast na dole tabeli. Sensacyjnie dobra forma Stomilanek Olsztyn na wiosnę sprawiła, że będąca od wielu kolejek czerwoną latarnią ekipa opuściła strefę spadkową.

MEDYK KONIN – UKS SMS ŁÓDŹ 2:3

41′ Patrycja Ziemba 1:0

45′ Oliwia Domin (rzut karny) 1:1

76′ Aleksandra Stasiak 1:2

84′ Patrycja Balcerzak 1:3

86′ Omowumi Oshobukola 2:3

Medyk Konin walczy o utrzymanie. I przeciwko UKS SMS Łódź rzeczywiście zagrał jak o życie. Prowadził nawet po trafieniu Patrycji Ziemby. Ostatecznie, po ciekawym spotkaniu, lepsze były jednak mimo wszystko piłkarki gości. Wyrównała z rzutu karnego Oliwia Domin, a pod koniec spotkania swoje dołożyły Aleksandra Stasiak i Patrycja Balcerzak. Zakończyło się na 3:2. Zasłużona ekipa z Konina znalazła się na dnie tabeli. Będzie musiała w następnej kolejce wygrać, by mieć nadzieje na utrzymanie. Trwa upadek wielokrotnego mistrza kraju, gdzie wychowała się chociażby Ewa Pajor.

GÓRNIK ŁĘCZNA – REKORD BIELSKO-BIAŁA 0:1

66′ Roksana Gulec 0:1

Górnik Łęczna wiosną nie spisuje się dobrze. Gra mocno w kratkę, zalicza niespodziewane „wpadki” z zespołami dołu tabeli. Tak było i tym razem. Bramka Roksany Gulec dała Rekordowi Bielsko-Biała wyjazdowe zwycięstwo. Co ważniejsze – przypieczętowała też utrzymanie w ORLEN Ekstralidze. Górnik zakończy natomiast rozgrywki najprawdopodobniej w dolnej części tabeli. W niedawnym wywiadzie z „Futbol News” Roksana Ratajczyk opowiadała o nieskuteczności. Niewiele się w tek kwestii zmieniło… Wywiad dostępny TUTAJ.

POGOŃ SZCZECIN – POGOŃ TCZEW 3:0

18′ Zoe Maxwell 1:0

68′ Emilia Zdunek 2:0

84′ Jaylen Crim 3:0

Mecz bez większej historii. Pogoń Szczecin musiała wygrać, by przedłużyć swoje marzenie o mistrzostwie. Zrobiła to w sposób, do jakiego przyzwyczaiła kibiców jesienią. Zdecydowanie dominowała nad imienniczką ze Tczewa. Zoe Maxwell otworzyła wynik już w 18. minucie, a w drugiej połowie prowadzenie szczecinianek podwyższyły Emilia Zdunek i Jaylen Crim. Mogło być więcej.

STOMILANKI OLSZTYN – UJ KRAKÓW 1:0

27′ Gabriela Kędzia (rzut karny) 1:0

Był to jeden z najważniejszych meczów w tym sezonie ORLEN Ekstraligi. Gdyby piłkarki UJ Kraków wygrały w Olsztynie, wszystko stałoby się jasne: Stomilanki i Medyk byłyby już pewne spadku. Tymczasem Stomilanki sprawiły kolejną niespodziankę. O ich wygranej przesądził gol Gabrieli Kędzi z rzutu karnego. Zwycięstwo sprawiło, że po raz pierwszy wyszły ze strefy spadkowej, spychając w jej odmęty Jagiellonki. W utrzymanie szczerze wierzyła Wiktoria Skrzypińska, która niedawno udzieliła wywiadu „Futbol News”. Jest on dostępny TUTAJ.

CZARNI SOSNOWIEC – AP ORLEN GDAŃSK 2:0

7′ Klaudia Miłek 1:0

73′ Amelia Chmura 2:0

Czarni Sosnowiec zmierzają po medal ORLEN Ekstraligi. W niedzielę pokonali jeden z czołowych klubów, piąty w tabeli AP ORLEN Gdańsk. Dzięki temu sosnowiczanki utrzymują dwupunktową przewagę nad UKS SMS Łódź. A w ostatniej serii spotkań będą miały znacznie łatwiejsze zadanie od rywalek. Z taką formą Czarni mogą śmiało bić się za rok o mistrza – w końcu są niepokonani przez całą rundę wiosenną, a sześć wygranych z rzędu to wynik rewelacyjny. Nastąpiła stablilizacja formy.

GKS KATOWICE – ŚLĄSK WROCŁAW 2:1

5′ Marcelina Buś 0:1

17′ Klaudia Maciążka 1:1

40′ Joanna Olszewska 2:1

Swoje zrobiły liderki ORLEN Ekstraligi, piłkarki GKS-u Katowice, choć mecz ze Śląskiem nie układał się od początku po ich myśli. W pierwszej połowie, obfitującej w sytuacje strzeleckie po obu stronach, jako pierwsze do bramki trafiły zawodniczki gości. Dla Marceliny Buś był to 11. gol w sezonie. Odpowiedziały na niego jednak Klaudia Maciążka i Joanna Olszewska i to jeszcze w pierwszej połowie, stą nerwówka trochę uleciała. „GieKSa” utrzymała więc trzypunktową przewagę nad Pogonią. W ostatniej kolejce będzie musiała minimum zremisować, by obronić mistrzostwo.

Rozgrywki ORLEN Ekstraligi kobiet – wyniki 21. kolejki:

Rozgrywki ORLEN Ekstraligi kobiet – tabela po 21. kolejce:

1. GKS Katowice – 51 pkt (bramki: 50-16)

2. Pogoń Szczecin – 48 pkt (bramki: 57-16)

3. Czarni Sosnowiec – 43 pkt (bramki: 53-21)

4. UKS SMS Łódź – 41 pkt (bramki: 46-19)

5. AP ORLEN Gdańsk – 32 pkt (bramki: 29-29)

6. Śląsk Wrocław – 31 pkt (bramki: 40-34)

7. Górnik Łęczna – 28 pkt (bramki: 30-28)

8. Pogoń Tczew – 21 pkt (bramki: 26-62)

9. Rekord Bielsko-Biała – 19 pkt (bramki: 23-35)

10. Stomilanki Olsztyn – 16 pkt (bramki: 15-53)

11. UJ Kraków – 15 pkt (bramki: 25-42)

12. Medyk Konin – 13 pkt (bramki: 21-60)

ORLEN Ekstraliga kobiet – najlepsze strzelczynie:

13 goli – Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin)

13 goli – Emilia Zdunek (Pogoń Szczecin)

11 goli – Magdalena Sobal (Pogoń Tczew), Marcelina Buś (Śląsk Wrocław)

10 goli – Anna Zapała (UJ Kraków), Klaudia Miłek (Czarni Sosnowiec), Karolina Majda (UKS SMS Łódź)

