El. EURO 2025: przed Polkami kolejne starcie z Niemkami

W Gdyni reprezentantki Polski w piłce nożnej ponownie zmierzą się z Niemkami. Mecz odbędzie się w ramach czwartej serii spotkań eliminacji EURO 2025. Faworytkami oczywiście będą rywalki. Ale o tym, że Biało-czerwone są w stanie je postraszyć, przekonaliśmy się już w Rostocku.

Kiepski dorobek

Po trzech seriach spotkań biało-czerwone pozostają z zerowym dorobkiem. Celem na następne kolejki jest doprowadzenie do tego, by nie były najsłabszym z czwartych miejsc w dywizji A. W ten sposób zapewniłyby sobie rozstawienie nie tylko w pierwszej, ale i drugiej rundzie baraży.

Kolejne zadanie będzie jednak trudne. Naszą kadrę czeka rewanżowy mecz z reprezentacją Niemiec. Na wyjeździe, w Rostocku, utytułowane rywalki wygrały aż 4:1. Choć, przyznajmy, momenty były… To Polki prowadziły od pierwszej minuty po golu Natalii Padilli-Bidas. Potrafiły wyprowadzać groźne kontrataki. Ewa Pajor w pierwszej połowie znalazła się sam na sam z bramkarką. W drugiej trafiła w poprzeczkę. Jednak to Niemki przeważały, a w ostatnim kwadransie wypunktowały naszą reprezentację. Wynik 1:1 utrzymał się do 78. minuty. Później, po katastrofalnych błędach w naszej defensywie, było znacznie słabiej. Stanęło na trzybramkowej porażce.

Więcej o pierwszym spotkaniu pisaliśmy TUTAJ.

Czas na pierwsze punkty?

Pocieszać może fakt, że nasza kadra od lat nadzwyczaj dobrze radzi sobie z wysoko notowanymi rywalkami, gdy gra u siebie. W Lublinie remisowała z Hiszpanią, w Łodzi z Norwegią, w Gdańsku z Belgią. Wszystko to w walce o punkty eliminacji czy to mistrzostw Europy, czy świata. Liczymy na to, że nasze dziewczyny pokażą się z dobrej strony także w starciu z ośmiokrotnymi mistrzyniami Europy. Niemki przyjadą jednak na Pomorze bardzo zmotywowane. Już w tej kolejce mogą zapewnić sobie awans na EURO 2025. A to dla nich ważne w kontekście późniejszych przygotowań do igrzysk olimpijskich.

Przypomnijmy jednak, że drużyny z pierwszego i drugiego miejsca wywalczą bezpośredni awans na EURO 2025. Te z trzeciej i czwartej pozycji na szczęście powalczą w barażach i raczej tam należy się naszych dziewczyn spodziewać. Jest to nagroda za bycie w tzw. Dywizji A, do której niedawno udało się Polkom wywalczyć awans.

Spotkanie w Gdyni zaplanowano na wtorek 4 czerwca. Pierwszy gwizdek usłyszymy o 18:00.

El. EURO 2025: tabela „polskiej” grupy po 3. kolejce:

1. Niemcy – 9 pkt (bramki: 10-4)

2. Austria – 4 pkt (bramki: 6-5)

3. Islandia – 4 pkt (bramki: 5-4)

4. Polska – 0 pkt (bramki: 2-10)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN