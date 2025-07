Reprezentant Senegalu trafi do Radomiaka. Na mundialu grał przeciwko Polsce

Radomiak Radom sprowadzi drugiego – po Vasco Lopezie – zawodnika na skrzydło. Znów będzie to piłkarz z Afryki, który również ma przeszłość w reprezentacji swojego kraju. Z drużyną narodową wystąpił na mistrzostwach świata, a jednym z rywali jego zespołu na mundialu była Polska.

Reprezentant Senegalu trafi do Radomiaka

Spośród pięciu już oficjalnie zakontraktowanych tego lata przez Radomiaka zawodników znalazł się jeden skrzydłowy – Vasco Lopez. Trafił on do Polski na zasadzie „wolnego transferu”, bowiem jego umowa z portugalskim AVS wygasła wraz z końcem czerwca. Kabowerdeńczyk nie będzie jedynym skrzydłowym, który od nowego sezonu zasili szeregi „Zielonych”. Tym razem wzmocnione zostanie lewe skrzydło, a po raz pierwszy w swojej historii radomianie zakontraktują zawodnika z Senegalu.

W przeciwieństwie do Vasco Lopeza będzie to transfer definitywny, gdyż kontrakt piłkarza, o którym mowa, z obecnym klubem wygasa wraz z końcem 2025 roku. Jak poinformował Szymon Janczyk z portalu „Weszło”, Radomiak sprowadzi występującego w gruzińskim Dila Gori Ibrahimę Dramé. Ze „Strażnikami” 23-latek związany jest od lutego 2024 roku, gdy trafił tam po czteromiesięcznym okresie bez klubu. Wcześniej związany był z tureckim Bandirmasporem, który podziękował mu zaledwie dwa miesiące po transferze z Austrii Wiedeń.

Lepiej szło mu w rezerwach

Z kolei wiedeńczycy do drugoligowca wytransferowali go tuż przed dwumeczem III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy z Legią Warszawa ostatecznie przegranego przez „Fioletowych” 5:6. Senegalczyk piłkarzem Austrii był przez rok, a przeniósł się do niej z LASK Linz. Dla seniorów zagrał pięć razy i za każdym razem wchodził z ławki. Jeden z jego występów miał miejsce w zremisowanym 1:1 meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy z Lechem Poznań. Senegalczyk przeciwko ówczesnemu mistrzowi Polski zagrał 20 minut.

Znacznie większą rolę odgrywał w drugoligowych rezerwach Austrii, gdzie 15 z 20 występów zaliczył w pierwszym składzie. Strzelił dla nich siedem goli i dorzucił dwie asysty, ale jednocześnie spadł z nimi do trzeciej ligi. Nie tylko w Austrii Wiedeń lepiej radził sobie w rezerwach niż w dorosłej drużynie, bowiem identycznie było w LASK Linz, który na początku 2020 roku sprowadził go z senegalskiej akademii Dambars FC.

Piłkarzem LASK Dramé był przez 2,5 roku, ale w pierwszym zespole nie zagrał ani razu. Zagrał za to 27 razy w drugoligowych rezerwach, a jego dorobek to pięć goli i trzy asysty. Z pewnością byłby bardziej okazały, gdyby nie zerwanie więzadeł krzyżowych w listopadzie 2020 roku, przez co do gry wrócił po dopiero piętnastu miesiącach. Jednak już w pierwszym występie po tak długiej przerwie strzelił gola i to zaledwie sześć minut po zameldowaniu się na murawie.

Dramé w swoim CV ma również 12 występów w reprezentacji Senegalu, w tym dwa w seniorskiej kadrze. Najwięcej razy zagrał w reprezentacji U20 – osiem. W 2019 roku zagrał z drużyną „Lwów Terangi” do lat 20 na mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej, które odbyły się w Polsce i dotarł z nimi do ćwierćfinału. Ówczesny zawodnik Dambars FC nie zagrał jedynie w meczu 1/8 finału z Nigerią, ale na pozostałe cztery występy na tym turnieju tylko jeden zaliczył w pierwszym składzie.

Miało to miejsce w ostatniej kolejce fazy grupowej, gdy Senegal był już pewny awansu do 1/8 finału. Zaliczył pełne 90 minut w zremisowanym 0:0 meczu z Polską na stadionie Widzewa Łódź. Dodajmy, że wynik ten dał drużynie Jacka Magiery awans do fazy pucharowej. Teraz Dramé znów będzie miał szansę wystąpić na obiekcie RTS-u, ale już w koszulce Radomiaka. Okazja do tego nastąpi w drugiej połowie października w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

fot. PressFocus