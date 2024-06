Argentyński piłkarz zaginął: „Od 10 dni nie daje znaku życia”

Niepokojące wieści napływają do nas z Argentyny. Piłkarz tamtejszego Vélez Sarsfield… zniknął. Prezydent klubu poinformował w rozmowie z radiem „La Red„, że od dziesięciu dni nie może skontaktować się z zawodnikiem. Fabián Berlanga jest bardzo zaniepokojony, gdyż piłkarz nie był w najlepszej kondycji psychicznej.

Krnąbrny charakter

Ricardo Centurión w przeszłości był jednym z największych talentów argentyńskiego futbolu. Piłkarz nie spełnił pokładanych w nim obietnic, głównie przez jego podejście do futbolu i zachowania poza boiskiem. To jeden z przykładów sportowca, którego głowa nie nadąża za umiejętnościami.

Hoy, que Ricardo Centurión está cumpliendo 31 AÑOS, recordamos su debut en Primera y en pleno clásico ante Independiente. Lo que pudo ser y no fue… 🇦🇷⏳ pic.twitter.com/GNOpCOJdko — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 19, 2024

Kilka lat temu piłkarz przyznał się, że ma problem z alkoholem. Były zawodnik Boca Juniors, Genui czy Sao Paulo od lat słynął ze swojego krnąbrnego charakteru. Centurión kilkukrotnie odchodził z klubów skonfliktowany, opuszczał treningi. Był uczestnikiem kilku afer alkoholowych w Argentynie. W 2018 roku został zatrzymany za przejechanie na czerwonym świetle, następnie odmówił badania alkomatem i próbował przekupić funkcjonariusza. Rok wcześniej jego była partnerka oskarżyła go o pobicie.

W 2019 roku wrócił do Racing Club, którego jest wychowankiem i na jednym z treningów pobił się z kolegą z zespołu. W 2023 roku w trakcie kontroli policyjnej wykryto w jego organizmie kokainę po czym próbował uciec z miejsca zatrzymania, ale nie władze mu na to nie pozwoliły. W dodatku w jego aucie znaleziono narkotyki. Imprezy, alkohol, problemy z prawem – sprawa nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać.

Argentyński piłkarz przepadł

Życie nie oszczędza Ricardo Centurióna. Jego problemy z psychiką to temat, który ciągnie się za nim od wielu lat. W 2020 roku problemy te jeszcze mocniej się pogłębiły. Argentyński piłkarz stracił swoją ukochaną babcię, która opiekowała się nim i w dużej mierze dzięki niej rozpoczął profesjonalną karierę piłkarską. Piłkarz bardzo mocno to przeżył. W dobie obostrzeń covidowych został sam ze sobą w mieszkaniu. Jakiś czas po śmierci jego babci odwiedziła go partnerka łamiąc kwarantannę, by wesprzeć go na duchu. W drodze powrotnej doznała ataku serca, uderzyła w kilka aut zaparkowanych obok jezdni. Służby nie zdołały jej uratować.

W związku z utratą dwójki bliskich osób w krótkim odstępie czasowym problemy alkoholowe piłkarza nasiliły się, ponownie zaczął opuszczać treningi. Około rok temu stwierdził nawet, że jest „zmęczony życiem”. W ostatnim czasie media społecznościowe obiegły informacje o rzekomym regularnym imprezowaniu piłkarza. Dlatego ta sprawa nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać. Zaniepokojeni są wszyscy w klubie, mimo, że piłkarz ostatni raz w kadrze meczowej klubu znalazł się w lutym, natomiast ostatni mecz rozegrał w kwietniu 2023 roku na wypożyczeniu w Barracas Central.

Centurión zniknął z dnia na dzień. Nic o nim nie wiemy. Jesteśmy zaniepokojeni. Próbujemy go zlokalizować za pomocą Google Maps. Ale wyłączył telefon i nie możemy się z nim skontaktować. To już 10 dni

Wszyscy w Argentynie mają nadzieję, że zniknięcie 31-letniego skrzydłowego to tylko i wyłącznie jego nieodpowiedzialne zachowanie. Ricardo Centurión to były reprezentant młodzieżowych reprezentacji Argentyny.

fot. PressFocus