Roberto de Zerbi ma już nową pracę

Roberto de Zerbi kilka tygodni temu poinformował, że po sezonie opuści Brighton. Włoch od tego momentu był łączony z wieloma klubami. Mówiono się nawet o Barcelonie. Fabrizio Romano poinformował, że 45-letni szkoleniowiec od teraz będzie odpowiadał za wyniki Olympique Marsylii. Umowa ze szkoleniowcem zostanie podpisana do czerwca 2027 roku. Wielu fanów piłki uważa, że to… krok wstecz.

Roberto de Zerbi jest przedstawicielem młodszego pokolenia trenerskiego. W wieku 45 lat Włoch stopniowo pnie się w drabince. Trenował już w Serie A i Premier League. Teraz przyszedł czas na trzecią z topowych lig, a więc Ligue 1. Jak podaje Fabrizio Romano, Roberto de Zerbi zostanie nowym szkoleniowcem Marsylii. Obie strony zdecydują się na podpisanie trzyletniego kontraktu obowiązującego do końca czerwca 2027 roku.

🚨🔵⚪️ Roberto de Zerbi to Olympique Marseille, here we go! Agreement signed until June 2027, three year deal.

De Zerbi, ready to start OM chapter with Brassier as first signing soon.

Brighton will receive around €6m compensation. pic.twitter.com/eXjXxQHlKd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024