Anglia – Szwajcaria 06.07 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.15 Anglia - Szwajcaria Powyżej 9.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Anglia – Szwajcaria. Faza pucharowa trwa w najlepsze, co oznacza, że na turnieju pozostały już same tuzy europejskiego futbolu reprezentacyjnego. Trzecim ćwierćfinałem na EURO 2024 będzie spotkanie pomiędzy reprezentacją Anglii, a Szwajcarii. Anglicy, aby znaleźć się w najlepszej ósemce turnieju musieli zagrać dogrywkę ze Słowacją, którą finalnie pokonali 2:1. Szwajcarzy natomiast bez większych problemów pokonali Włochów 2:0. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku i zamelduje się w półfinale? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten mecz.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym GRAMGRUBO, ciesz się grą BEZ PODATKU i graj pierwszy zakład bez ryzyka w Betclic ⬅️

Anglia – Szwajcaria – typy bukmacherskie

Czas przeanalizować typy bukmacherskie na bardzo ciekawy mecz 1/4 finału Euro 2024. Reprezentacja Anglii mimo awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, nie błyszczy na niemieckiej ziemi. Zmagania w fazie grupowej zakończyli bez zaskoczenia na pierwszym miejscu, jednakże styl w jakim tego dokonali pozostawia już wiele do życzenia. W meczu inauguracyjnym na EURO 2024 pokonali reprezentację Serbii 1:0, dzięki trafieniu niezawodnego Jude’a Bellinghama. Następnie przyszła pora na dwa remisy. Pierw w spotkaniu z Danią było 1:1, a następnie bezbramkowo podzielili się punktami ze Słowenią. Głównym zarzutem wobec kadry Garetha Southgate’a jest brak jakiegokolwiek pomysłu na grę w ofensywie. Było to nader widoczne w starciu 1/8 finału przeciwko Słowacji, gdzie uciekli spod topora, dzięki wyrównującemu trafieniu wspomnianego już Bellinghama z 95 minuty, co doprowadziło tym samym do dogrywki. Finalnie udało im się wygrać 2:1, dzięki bramce Harrego Kane’a w dogrywce.

Szwajcaria, podobnie jak ich najbliżsi rywale fazę grupową zakończyli z dorobkiem 5 punktów. W swoim pierwszym spotkaniu zmierzyli się z Węgrami, których ograli 3:1, prezentując się przy tym z bardzo dobrej strony. Bramki wówczas strzelali Kwadwo Duah, Michel Aebischer oraz Breel Embolo. Następnie przyszedł czas na dwa remisy 1:1 z rzędu, pierw niespodziewanie ze Szkocją, a następnie z gospodarzami turnieju- Niemcami. To ostanie spotkanie było o tyle nieszczęśliwe dla nich, iż stracili prowadzenie w doliczonym czasie gry, przez co zajęli drugie miejsce w grupie. Fazę pucharową zainaugurowali starciem z jeszcze aktualnymi Mistrzami Europy, czyli reprezentacją Włoch. Mecz ten był popisem ze strony Szwajcarów, którzy zdominowali Italię pod każdym względem, wygrywając 2:0. Bramki na wagę ćwierćfinału zdobyli Remo Freuler oraz Ruben Vargas.

Obie reprezentacje po raz ostatni spotkały się ze sobą w 2022 w ramach meczu towarzyskiego. Górą wówczas byli Anglicy, którzy wygrali 2:1, dzięki trafieniom Luke’a Shawa i Harrego Kane’a. Honorowego gola dla Szwajcarów zdobył Breel Embolo. Do tej pory obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą 15 razy. Anglicy wygrali 11-krotnie, 3 razy padł remis oraz raz wygrali Szwajcarzy. Jedyne zwycięstwo reprezentacji Szwajcarii miało miejsce w 1981 roku, kiedy to wygrali 2:1.

Moim zdaniem zobaczymy tutaj ofensywne starcie, w którym jedni i drudzy będą mieli swoje szanse w polu karnym rywala. Stawiam na over 9.5 rzutów rożnych po kursie @2.15 ofercie legalnego bukmachera Betclic.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Anglia – Szwajcaria

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Anglia – Szwajcaria. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma oczywiście Harry Kane po kursie @2.35.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Tutaj wygrany bierze wszystko, a przegrany kończy turniej i jedzie do domu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Anglia – Szwajcaria

Anglia w ostatnich pięciu meczach zanotowała dwa remisy

Szwajcaria jest niepokonana od ośmiu spotkań

W ostatnich pięciu meczach między tymi ekipami tylko raz padł BTTS

Przewidywane składy Anglia – Szwajcaria

Anglia : Pickford – Walker – Stones – Konsa – Trippier – Mainoo – Rice – Saka – Bellingham – Foden – Kane

: Pickford – Walker – Stones – Konsa – Trippier – Mainoo – Rice – Saka – Bellingham – Foden – Kane Szwajcaria: Sommer – Schar – Akanji – Rodriguez – Aebischer – Freuler – Xhaka – Rieder – Vargas – Embolo – Ndoye

fot. Pressfocus