Hit w Ekstraklasie! Lech Poznań sięga po reprezentanta Polski

Lech Poznań kompletuje kadrę przed startem w eliminacjach Ligi Mistrzów i początkiem zmagań w Ekstraklasie. Klub do tej pory pozyskał już dwóch polskich zawodników. To Mateusz Skrzypczak i Robert Gumny, jednak wszystko wskazuje na to, że to nie koniec. O krok od transferu ma być lewy obrońca, który ostatnie lata spędził we Włoszech.

Lech z trzecim transferem tego lata

Po zdobyciu mistrzostwa Polski Lech zaczął się wzmacniać przed startem nadchodzących rozgrywek i grą w europejskich pucharach. Postawiono mocno na wychowanków. Pierwszy z nich to Mateusz Skrzypczak, który wrócił do Poznania po trzech latach spędzonych w Jagiellonii. Do Białegostoku odszedł, gdy nie mógł wygrać rywalizacji w drużynie Macieja Skorży. Tam mocno się rozwinął, zdobył mistrzostwo kraju, dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, a w międzyczasie został wybrany najlepszym obrońcą Ekstraklasy oraz zadebiutował w reprezentacji Polski.

Innym graczem z doświadczeniem w kadrze narodowej, który zdecydował się na powrót do macierzystego klubu jest Robert Gumny. Prawy obrońca rozegrał w barwach Augsburga ponad 100 spotkań na poziomie Bundesligi. Lech przedłużył też kontrakty ze zdolnymi wychowankami z młodszego pokolenia. Tyczy się to Sammy’ego Dudka, mającego już dwa występy w Ekstraklasie, mimo zaledwie 17 lat. Również na dłużej zostanie Krzysztof Bąkowski, czyli zmiennik dla Bartosza Mrozka w nadchodzących rozgrywkach.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki” w najbliższych dniach Michał Gurgul może mieć nowego konkurenta do gry na lewej obronie. Ma nim zostać Arkadiusz Reca, który po wyjeździe z Wisły Płock spędził siedem lat na włoskich boiskach. 30-latek ma na koncie 15 występów w reprezentacji Polski, z czego zdecydowaną większość za kadencji Jerzego Brzęczka. Mistrz Polski na swojej liście życzeń miał także Joao Moutinho ze Spezii, który zaliczył udane roczne wypożyczenie do Jagiellonii Białystok oraz podjął rozmowy w sprawie pozyskania Tymoteusza Puchacza, jednak on nie był zainteresowany powrotem do Polski.

Jaką rolę będzie pełnił Reca?

W kontekście Lecha transfer Arkadiusza Recy jest mocnym zaskoczeniem pod kątem profilu lewego obrońcy jakiego miał szukać klub. Niels Frederiksen miał oczekiwać kogoś podobnego stylem do Michała Gurgula, czyli niejako pół-lewego środkowego obrońcę. Kogoś zwrotnego z dobrą grą w defensywie i wyprowadzeniem piłki. Tymczasem Reca jest graczem mocno nastawionym na ofensywę, który bazuje na szybkości i dośrodkowaniach przy podłączeniu się do ataku. Być może duński trener mistrza Polski finalnie zdecyduje się 30-latka wystawiać na skrzydle.

Inną kwestią w kontekście Arkadiusza Recy są jego liczne problemy zdrowotne. Podczas gry we Włoszech często musiał pauzować właśnie ze względu na swoje kontuzje. Mimo to był w stanie zebrać sporą liczbę występów we Włoszech, nie tylko na poziomie Serie A. We włoskiej elicie zagrał w 113 meczach, strzelił trzy gole i zaliczył 12 asyst. Na jej zapleczu wystąpił w 39 spotkaniach, zdobył cztery bramki i dołożył dwie asysty. Łącznie (licząc baraże) zagrał w Italii 162 spotkania. To potężny dorobek w polskich realiach.

Fot. PressFocus