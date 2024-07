Saul Niguez odejdzie z Atletico? Jest chętny

Saul Niguez mimo wciąż ważnego kontraktu z Atletico Madryt ma opuścić zespół. Według Matteo Moretto 29-letni Hiszpan nie widnieje w planach „Los Colchoneros” na najbliższe lata. Sytuację ma wykorzystać Sevilla, która według dziennikarza skontaktowała się z piłkarzem i przedstawiła już konkretne warunki transferu.

Saul Niguez odejdzie z Atletico Madryt?

Saul Niguez powinien za chwilę przygotowywać się wraz z Atletico Madryt do nowego sezonu, ale według doniesień Matteo Moretto plany piłkarza mogą gwałtownie ulec zmianie. Podobno wieloletnia ikona klubowa ma przedwcześnie rozstać się z „Los Colchoneros”. To wszystko mimo wciąż ważnego kontraktu. Hiszpan ma umowę do końca czerwca 2026 roku. Co ciekawe, przedłużył ją w… 2017 roku. Podpisał wówczas aż dziewięcioletnią umowę, co w świecie futbolu było rzadkością. Był wtedy młodzieżową gwiazdą. Na Euro U21 w Polsce strzelił pięć goli i został najlepszym strzelcem.

Como hemos informado varias veces en las últimas semanas, Saúl Ñíguez está fuera de los planes del Atlético. Más información en breve. 👇 https://t.co/6KulH6wQH1 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 8, 2024

29-latek ma już być po rozmowie z m.in. trenerem Atleti Diego Simeone. Trener dał swojemu dotychczasowemu podopiecznemu do zrozumienia, że nie widzi dla niego miejsca w składzie na nowy sezon.

Wychowanek

Saul pierwsze kroki w Atletico stawiał w… 2008 roku. Wtedy jako junior przybył ze szkółki lokalnego rywala – Realu Madryt. Z kolei w pierwszej drużynie Atletico zadebiutował w 2012 roku. Do tej pory uzbierał 427 występów. To czyni go szóstym graczem z największą liczbą spotkań w historii klubu. W międzyczasie udało się mu wygrać z drużyną – mistrzostwo La Liga, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii, Superpuchar Europy oraz dwukrotnie Ligę Europy.

Od pewnego momentu jednak Saul przestał być wysoko w hierarchii Cholo Simeone. Dowód tej tezy mieliśmy latem 2021 roku, gdy Atletico wypożyczyło piłkarza do Chelsea. To był jednak fatalny czas w karierze Hiszpana. Przez cały sezon rozegrał tylko 10 spotkań. Ówczesny trener „The Blues” Frank Lampard nie miał żadnego pomysłu na wykorzystanie zawodnika. W poprzednim sezonie rozegrał co prawda 34 spotkania w La Liga, ale wiele z nich z ławki, co dało mu tylko około 1300 rozegranych minut, a we wszystkich rozgrywkach miał ich 2000. W poprzednich sezonach 3000 minut to nabijał na samej lidze.

Sevilla chce Saula

Pojawiły się już także doniesienia a propos nowego pracodawcy Saula. Bardzo możliwe, że 29-letni pomocnik będzie kontynuował karierę w Hiszpanii, a konkretnie w Sevilli. Negocjacje na temat dołączenia przez niego do drużyny z Andaluzji trwają. W grę wchodzi podpisanie kontraktu obowiązującego przez trzy sezony. Upodobali sobie tam sprowadzanie tzw. „staruchów”. Grali tam w zeszłym sezonie m.in. 37-letni Sergio Ramos, 32-letni Ørjan Nyland, 37-letni Jesus Navas, 31-letni Nemanja Gudelj czy też 35-letni Ivan Rakitić.

El Sevilla, a por Saúl Ñíguez. Tal y como ha adelantado @eldesmarque, la negociación ya está en marcha. Saúl firmaría por las próximas tres temporadas. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 8, 2024

Trwają jeszcze rozmowy, czy Sevilla będzie musiała wyłożyć jakieś pieniądze za transfer. Zdaniem Matteo Moretto w grę wchodzi wariant rozwiązania umowy Saula z Atletico. Dzięki temu będzie mógł za darmo powędrować do nowego zespołu.

Atletico robi czystki

Atletico Madryt po rozczarowującym sezonie szykuje czystki w kadrze. Według wcześniejszych zapewnień Saul Niguez nie będzie jedynym, który opuści za chwilę Wanda Metropolitano.

Z dniem 1 lipca z klubem rozstali się: Memphis Depay, Mario Hermoso, Vitolo, Gabriel Paulista i Caglar Soyuncu. Pierwszej trójce skończyły się umowy. Vitolo od dłuższego czasu przebywał poza klubem, bo był notorycznie wypożyczany. Tak jednak Depay, a już w szczególności Mario Hermoso wydawali się mieć pewne miejsce w klubie. O sytuacji Holendra na razie cisza. Pojutrze ma ważniejsze sprawy na głowie, ponieważ z kolegami z kadry zagra w półfinale EURO 2024 przeciwko Anglii. Z kolei Mario Hermoso zimą był łączony z Aston Villą. Gabriel Paulista tylko pół roku grał w Madrycie. Za darmo odszedł już do Besiktasu. Podobny kierunek obrał Caglar Soyuncu, ponieważ przeszedł do Fenerbahce.

Na razie próżno szukać o możliwych transferach do klubu. Jeśli Atletico chce się włączyć poważnie do walki o mistrzostwo La Liga, to prędzej czy później będzie musiało sypnąć gotówką.

