Mistrz Europy, mający na liczniku czwórkę z przodu – wydaje się, że to połączenie mówi nam o kimś, kto przed sobą ma jedynie odwieszenie butów na kołek i planuje sobie odpoczynek na piłkarskiej emeryturze. Nie jest to jednak regułą. Jose Fonte, triumfator turnieju we Francji w 2016 roku zdecydował podpisać się umowę z Casa Pią, klubem portugalskiej ekstraklasy.

Mistrz Europy z zaskakującym transferem

Wychowany w lizbońskich klubach środkowy obrońca wraca do stolicy Portugalii na prawdopodobnie ostatni kontrakt w piłkarskiej karierze. Casa Pia nie tak dawno wróciła po ponad 80 latach na poziom portugalskiej elity. Nigdy jednak nie było w jej składzie piłkarza zarówno o takim CV jak i osiągnięciach. Teraz, na koniec kariery przybędzie w jej szeregi mistrz Europy, Jose Fonte.

José Fonte assinou pelo Casa Pia. pic.twitter.com/UfmMDFN7Oe — B24 (@B24PT) July 10, 2024

Casa Pia to klub występujący w portugalskiej ekstraklasie – jest to jeden z dwóch klubów należących do rodziny Platek. Innym z nich jest włoska drużyna Serie B, w której gra Arkadiusz Reca. Po awansie do elity Casa Pia znana była z bardzo defensywnego podejścia do spotkań. W minionej kampanii tylko pięć drużyn strzeliło od nich więcej goli. Od wejścia do elity minęły już dwa sezony – ten premierowy drużyna z Lizbony zakończyła na 10. miejscu (wtedy tylko trzy z ekip strzeliły mniej), a 2023/24 oczko wyżej.

Nazwa drużyny pochodzi od największej w Portugalii instytucji edukacyjnej powstałej w 1780 roku, której celem jest pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – zajmuje się ona też młodzieżą pozbawioną wsparcia swoich rodziców.

Portugalski defensor najmocniej jest kojarzony w piłce klubowej z Southampton oraz Lille. W barwach 'Świętych’ rozegrał prawie 290 spotkań – co ciekawe, zagrał w klubie zarówno w Premier League, jak i Championship, a nawet League One. Klub z Francji to z kolei 196 meczów i sensacyjne mistrzostwo Francji 2021 pod batutą Christophe’a Galtiera.

Jose Fonte’s comment section after he revealed that nobody noticed Ronaldo’s antics in the Euro 2016 Final. pic.twitter.com/wHxoqQUX7l — ~clxtch (@ney2maa) July 11, 2024

Jose Fonte w reprezentacji Portugalii występował w latach 2014-2022. Pierwszy mecz rozegrał dopiero po 30. urodzinach. W 50 meczach zanotował jedno trafienie. Pojechał z nią na trzy turnieje międzynarodowe – poza Euro 2016, także na Puchar Konfederacji 2017 (ostatni jaki się odbył) na mistrzostwa świata 2018 oraz EURO 2020. Wygrał też z kadrą rozgrywki Ligi Narodów w 2019 roku.

Fonte a finał EURO 2016

W niedawnej rozmowie z Rio Ferdinandzie na YouTube, Fonte stwierdził, że obrazki z finału z 2016 z Cristiano Ronaldo nie były mu znane przed ich obejrzeniem:

„Słuchaj, my skupiliśmy uwagę na tym, aby wygrać mecz. Dopiero po spotkaniu zobaczyliśmy te obrazki – to wtedy zorientowaliśmy się co jest grane z nim i trenerem. Będąc z Tobą zupełnie szczery, byliśmy skupieni na meczu”

Fot. PressFocus