Raków Częstochowa wydaje milion euro na… ekstraklasowicza

Raków Częstochowa przeprowadził nowy transfer. Sięgnął tym razem po piłkarza występującego w Ekstraklasie, a konkretnie w Cracovii. Piłkarzem „Medalików” został Patryk Makuch. Kosztował całkiem niemało, bo aż milion euro.

Transferowe lato w Częstochowie

Do tej pory do Rakowa Częstochowa przeszło pięciu piłkarzy. Nowym graczem w tym gronie jest Patryk Makuch. Kto przyszedł w tym sezonie do ekipy z województwa śląskiego?

Transfery przychodzące Rakowa Częstochowa w sezonie 2024/2025:

Adriano Amorim (Brazylia, napastnik)

Kristoffer Klaesson (Norwegia, bramkarz)

Patryk Makuch (Polska, pomocnik)

Lazaros Lamprou (Grecja, pomocnik)

Vasilios Sourlis (Grecja, pomocnik)

Zwłaszcza ciekawie wyglądały liczby Lazarosa Lamprou. Grekowi wygasł kontrakt z holenderskim Excelsiorem. W spadkowiczu w sezonie 2023/24 zdobył sześć bramek i zanotował pięć asyst. Potrafił strzelać z Ajaksem czy Feyenoordem. Inny Grek – Vasilios Sourlis – to młody zawodnik z rocznika 2002, wychowanek Olympiakosu, który jednak grał tu tylko w rezerwach. Ma za to aż 18 występów w Grecji U21 i regularnie grał we wszystkich krajowych młodzieżówkach. Przyszedł do Rakowa z greckiego Asterasu Aktor, jednak jego liczba minut pozostawia wiele do życzenia.

W odwrotnym kierunku powędrowali m.in. Marcin Cebula, Adrian Gryszkiewicz, Xavier Dziekoński czy Wiktor Długosz, jednak za najpoważniejsze osłabienia można uznać odejścia Vladana Kovacevicia do Sportingu CP oraz Giannisa Papanikolaou do Caykur Rizespor.

Raków i napastnicy to często dziwne wybory

25-letni Patryk Makuch podpisał umowę z Rakowem aż do końca czerwca 2028 roku. Nowy piłkarz „Medalików” może występować jako ofensywny pomocnik, ale również jako napastnik. Do tej pory grał on w Miedzi Legnica, GKS Bełchatowie oraz Cracovii. Z medialnych informacji wynika, że częstochowianie zapłacili za Makucha milion euro. W Cracovii liczbami nie powalał, ale imponująco spisał się w sezonie 2021/22 w pierwszoligowej Miedzi Legnica, gdzie zdobył 14 bramek i miał sześć asyst.

Dyrektor sportowy Rakowa Samuel Cardenas po parafowaniu kontraktu tak powiedział o nabytku:

Sprowadzamy napastnika pasującego do naszego DNA. Kogoś, kto uwielbia ciężką pracę i poświęca się dla zespołu, a także daje fizyczną przewagę w ofensywie.

W ostatnim sezonie Makuch grał we wszystkich 34 kolejkach Ekstraklasy. Bilans pięciu bramek i pięciu asyst można uznać za zwyczajnie przyzwoity. Niektórych ruch Rakowa… dziwi. Makuch na pewno nie był gwiazdą polskiej ligi ani też nie wyróżniał się specjalnie na boisku. Mimo to czołowa ekipa Ekstraklasy postanowiła dokonać zakupu piłkarza dotychczas występującego w Cracovii. Makuch nie bał się pojedynków. W sezonie 2023/2024 zajął pierwsze miejsce właśnie w liczbie wygranych pojedynków (284).

Patryk Makuch? Powodzenia dla Rakowa. W Cracovii strzelał bez ładu i składu, zacytuję: "Napastnik Cracovii aż 69 razy uderzał na bramkę, mając mniej niż 10% szans na pokonanie bramkarza". Jak da się to zmienić, to coś z tego można ulepić. Jak nie, to złoty interes Cracovii.… pic.twitter.com/WQVzyWA996 — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) July 9, 2024

Można oczekiwać, że Makuch w pewnym stopniu zastąpi wyrwę po odejściu Cebuli. Bardziej prawdopodobną opcją jest gra 25-latka na środku ataku. Jest dość wysoki (187 cm), a wiadomo, że Marek Papszun lubi ten typ snajperów, jak Sebastian Musiolik, który też niegdyś grał dla Cracovii. Vladislavs Gutkovskis, Fabian Piasecki czy Łukasz Zwoliński też do tuzów nie należeli lub nie należą, ale Raków przyzwyczaił już do tego typu napastnika. Zastanawiające jednak, że Raków zapłaci za Makucha aż milion euro, a to trzeci najdroższy transfer w historii. Więcej kosztowali Bartosz Slisz i John Yeboah.

Fani Rakowa liczą, że nowy nabytek ich klubu zapisze się złotymi zgłoskami w klubie. Według mediów przejście Makucha nie kończy okienka transferowego w Częstochowie. Według Mateusza Migi z „TVP Sport” graczem Rakowa ma zostać Ariel Mosór z Piasta Gliwice. Zdolny polski obrońca to czołowy defensor Ekstraklasy. Czy ten duet sprawi, że znów piłkarze z ulicy Limanowej zostaną mistrzami Polski?

Fot. PressFocus