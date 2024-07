Polska awansowała w klubowym rankingu UEFA

Polska udanie rozpoczęła zmagania kwalifikacyjne do europejskich pucharów. W pierwszym meczu I rundy eliminacji Ligi Europy Wisła Kraków wygrała z KF Llapi 2:0. Interesująca jest jednak sprawa miejsca Polski w klubowym rankingu UEFA. Okazuje się bowiem, że awansowaliśmy w nim aż o trzy miejsca i to zanim Wisła rozegrała swój mecz.

Polska udanie rozpoczęła eliminacje

EURO 2024 wciąż trwa. Pozostał jeszcze do rozegrania jeden mecz – ten najważniejszy, finałowy pomiędzy Hiszpanią a Anglią. Mimo to, piłka klubowa już wybudziła się z letnich wakacji. W tym tygodniu rozpoczęły się bowiem pierwsze mecze eliminacyjne europejskich pucharów. W nich na razie mieliśmy jednego reprezentanta z Polski – Wisłę Kraków.

„Biała Gwiazda”, która jako pierwszoligowiec w poprzednim sezonie sensacyjnie wygrała Puchar Polski, również jako pierwszoligowiec rozpoczęła zmagania w I rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W pierwszym, domowym meczu podopieczni Kazimierza Moskala przekonująco pokonali 2:0 wicemistrza Kosowa KF Llapi. Wszystko dzięki bramkom Igora Sapały i Angela Rodado. Wyjazdowy rewanż zostanie rozegrany w czwartek 18 lipca o nietypowej porze – o 16:30. To o tyle dziwna godzina, że w Kosowie jest ta sama strefa czasowa, co w Polsce, a przewidywana temperatura w Podujevie w momencie rozgrywania meczu ma wynosić ponad 30 stopni Celsjusza.

CO ZA KOŃCÓWKA! 💥 Angel Rodado podwyższa prowadzenie 2️⃣:0️⃣ Bardzo ważny gol dla @WislaKrakowSA ⚽ pic.twitter.com/8alD3lmZNC — Polsat Sport (@polsatsport) July 11, 2024

Polska wyżej w rankingu klubowym UEFA

Dzięki zwycięstwu Wisły, ale nie tylko, Polska zanotowała skok w rankingu klubowym UEFA. Polska przed meczem Wisły Kraków znajdowała się w tym zestawieniu na 21. miejscu. I co ciekawe, jeszcze zanim na stadionie przy ul. Reymonta wybrzmiał pierwszy gwizdek, już awansowaliśmy o trzy miejsca. Jak to możliwe?

Na koniec sezonu 2023/24 Polska zajmowała 21. miejsce w rankingu z wynikiem 25,375 punktów. Obecny nasz dorobek to 23,500 punktów i 18. miejsce. Wygrana Wisły dała nam dodatkowe 0,25 pkt do rankingu. Nagły skok w rankingu spowodowany jest systemem, wedle którego klasyfikowane są federacje.

Pod uwagę brane jest pięć ostatnich sezonów, włącznie z obecnie trwającym. Oznacza to, że przed startem sezonu 2024/25 usunięte zostały wyniki z sezonu 2019/2020. Wtedy polskie zespoły miały bardzo nieudaną przygodę w europejskich pucharach. Nasi przedstawiciele uzbierali wówczas jedynie 2,125 punktów. Dla porównania – poprzedni sezon przyniósł nam 6,875 punktów.

Do awansu przyczyniło się również odjęcie punktów krajom, dla których sezon 2019/20 był o wiele bardziej udany, wobec czego teraz spadły one na dalsze pozycje. Po zaktualizowaniu rankingu klubowego UEFA Polska wyprzedziła Ukrainę, Serbię i Chorwację.

Ranking może być jeszcze lepszy

Jak na razie tylko Wisła Kraków stara się polepszyć naszą pozycję we wspomnianym wcześniej rankingu. Jednak już za kilkanaście dni do gry w eliminacjach włączą pozostałe ekipy z Ekstraklasy, które nie są bez szans w ewentualnym awansie do następnych faz. Mistrz Polski Jagiellonia Białystok rozpocznie zmagania w eliminacjach do Ligi Mistrzów 23 lub 24 lipca ze zwycięzcą pary FK Panaveżys – HJK Helsinki. W pierwszym meczu wygrali mistrzowie Litwy i to aż 3:0. Ten wynik to spora niespodzianka.

NIESPODZIANKA JUŻ NA START ELIMINACJI ❗ W pierwszym meczu I rundy eliminacji Ligi Mistrzów litewski 🇱🇹 FK Panevėžys ogrywa HJK Helsinki aż 3:0❗ Wygrany tego starcia w II rundzie zmierzy się z Jagiellonią Białystok 👀 pic.twitter.com/DO1bgmmpd0 — Coolturalnie o piłce (@EkipaCOP) July 9, 2024

Wicemistrzowie Polski – Śląsk Wrocław zmagania w europejskich pucharach rozpocznie od II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji dwumeczem z FC Riga. Pierwszy mecz podopieczni Jacka Magiery rozegrają na Łotwie. Z kolei Legia Warszawa w tej samej rundzie zagra ze zwycięzcą pary Caernarfon Town FC (Walia) – Crusaders FC (Irlandia Północna).

Pierwsze mecze tych drużyn zostaną rozegrane 25 lipca. Wygrane polskich zespołów dadzą nam kolejne cenne punkty do rankingu. Im lepiej polskie ekipy będą się prezentować, tym większe szanse będą miały na rozstawienie w eliminacjach w kolejnych latach.

