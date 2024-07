UEFA opublikowała nowy ranking klubowy

UEFA zaktualizowała klubowy ranking. Nowe zestawienie nie uwzględnia już sezonu 2019/20. Pierwsze miejsce dalej zajmuje Manchester City, a na niższych stopniach podium doszło do przetasowań. Na drugie miejsce wskoczył Real Madryt, a na trzecie miejsce spadł Bayern Monachium. Na 14. miejsce spadł Manchester United, a dopiero na 18. miejscu znajduje się FC Barcelona.

Nowy ranking klubowy UEFA

Zaktualizowany ranking klubowy UEFA nie uwzględnia już sezonu 2019/20. Z naszej perspektywy to dobrze, bo był to ostatni sezon, w którym żaden polski klub nie awansował do fazy grupowej europejskiego pucharu. Co więcej, aż trzy z czterech polskich klubów odpadło już w II rundzie eliminacji.

Od tamtego czasu w sezonach 2020/21 i 2021/22 Polska miała po jednego przedstawiciela w fazie grupowej Ligi Europy, w sezonie 2022/23 Lech Poznań awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, a w poprzednim sezonie mieliśmy dwa polskie kluby w fazie grupowej europejskich pucharów – Raków Częstochowa w Lidze Europy i Legię Warszawa w Lidze Konferencji Europy.

Wśród polskich klubów najwyższe, 76. miejsce zajmuje Lech Poznań. W pierwszej setce znajduje się jeszcze Legia Warszawa, która zajmuje 88. miejsce. Tegoroczni reprezentacji Polski w europejskich pucharach – Śląsk Wrocław, Wisła Kraków i Jagiellonia Białystok zajmują kolejno 248. miejsce i ex aequo 249. miejsce.

Względem poprzedniej wersji rankingu nie doszło do zmiany na najwyższym stopniu podium. Pierwsze miejsce dalej zajmuje Manchester City, który w ciągu czterech ostatnich lat m.in. dwa razy dotarł do finału Ligi Mistrzów, w tym raz go wygrał. Do przetasowań doszło już na pozostałych stopniach podium.

Na drugie miejsce wskoczył Real Madryt, który przez ostatnie cztery sezony za każdym razem docierał do półfinału Ligi Mistrzów, a w 2022 i 2024 roku wygrał te rozgrywki. Na trzecie miejsce spadł Bayern Monachium, który w poprzednim sezonie dopiero pierwszy raz od 2020 roku dotarł do półfinału Ligi Mistrzów.

W porównaniu do ubiegłorocznego rankingu z pierwszej dziesiątki wypadł Lipsk, który spadł na 13. miejsce. W miejsce ”Czerwonych Byków” wskoczył Villarreal, który w sezonie 2020/21 wygrał Ligę Europy, a rok później dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Paradoksalnie, Chelsea, która w poprzednim sezonie nie grała w europejskich pucharach, zaliczyła awans o jedno miejsce.

W pierwszej dziesiątce awans zaliczyły także Liverpool i Roma – również o jedno miejsce. PSG spadło o dwa miejsca, a największy spadek w pierwszej dziesiątce zaliczył Inter Mediolan – o trzy miejsca. Finalista poprzedniej edycji Ligi Mistrzów – Borussia Dortmund utrzymała za to ósme miejsce.

Warto skupić się jeszcze na drugiej dziesiątce, do której wskoczył ćwierćfinalista ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów – Arsenal (19. miejsce). Choć Atalanta wygrała minioną edycję Ligi Europy, spadła z 17. na 20. miejsce, gdyż odpada jej sezon 2019/20, w którym dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Do pierwszej dwudziestki awansowali także West Ham (awans z 23. na 16. miejsce) i Porto (awans z 21. na 12. miejsce).

O dwie pozycje (z 13. na 11.) awansował finalista poprzedniej edycji Ligi Europy – Bayer Leverkusen. Awans o trzy miejsca w górę (z 17. na 14.) zaliczyło Atletico Madryt, a spadek o tyle samo pozycji zanotował Manchester United (z 11. na 14.). Największy spadek w pierwszej dwudziestce zaliczyła Barcelona, która spadła aż o sześć pozycji – z 12. na 18. miejsce.