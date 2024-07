Sezon Serie A rozpoczyna się za nieco ponad miesiąc, a Como przygotowuje się do swojej pierwszej od 21 lat kampanii we włoskiej elicie. Po pozyskaniu Andrei Belottiego z Romy, można spodziewać się teraz najazdu hiszpańskich piłkarzy. Według mediów do klubu znad znanego jeziora poza Pau Lopezem z Olympique Marsylii mają przybyć także 'Pepe’ Reina, a także Alberto Moreno – byli zawodnicy Villarreal.

Fabregas ściąga hiszpańską inkwizycję

Como ma wielkie ambicje, aby godnie i z klasą zaprezentować się w Serie A. Klub ogłosił niedawno Andreę Belottiego, nową umowę Patricka Cutrone (2028), a także umowę z Adidasem. Teraz przyszła kolej na TRZY wzmocnienia – wszystkie z Hiszpanii, choć tylko jedno z nich nie ma w CV włoskiej drużyny. Na Stadio Giuseppe Sinigaglia zawitają: Pau Lopez, Alberto Moreno oraz 'Pepe’ Reina.

Były bramkarz Romy i Betisu ma przybyć do Włoch na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Jego następcą na Stade Velodrome ma być rewelacja sezonu La Liga, bramkarz UD Las Palmas – Alvaro Valles.

Reina oraz Moreno przybędą do Lombardii po wygaśnięciu umowy z Villarrealem. Wkrótce 42-letni były bramkarz trzech klubów Serie A ma na koncie we włoskiej elicie 190 spotkań ligowych. 32-letni lewy obrońca z kolei ma na koncie wygraną Ligę Mistrzów oraz dwukrotny triumf w Lidze Europy. W swojej karierze zagrał 141 razy dla Liverpoolu i 124 dla 'Żółtej Łodzi Podwodnej”.

Czym jest Como?

Como w poprzednim sezonie zajęło drugie miejsce w Serie B i wywalczyło (niczym Ipswich Town) awans po ponad dwóch dekadach oczekiwania. Na ławce trenerskiej zasada duet Osian Roberts – Cesc Fabregas. Walijczyk, choć to obiecujący szkoleniowec z Wysp Brytyjskich, pełnił rolę 'słupa’ pod przepisy dla Fabregasa, jeszcze wtedy bez licencji UEFA Pro.

Od 2019 roku właścicielem jest Robert Budi Hartono, gigant tytoniowy, który obecny jest na liście „100 najbogatszych ludzi świata Forbesa”. Za 2023 rok zajmuje on 61. miejsce, z majątkiem wartym ponad 24 miliardy dolarów.

Wyprzedza on na liście choćby Giorgio Armaniego czy Stana Kroenke, amerykańskiego właściciela Arsenalu. Wysoka pozycja Hartono nie jest niczym sensacyjnym, gdy uświadomimy sobie, że wg Banku Światowego – w Indonezji (jego ojczyźnie) pali około 71 procent dorosłych mężczyzn (wg danych z 2020 roku). Udziałowcem klubu jest Thierry Henry, który przybył na ostatnią kolejkę na mecz swojej drużyny. Tego samego dnia, mecz z trybun Stadio Giuseppe Sinigaglia podziwiał Jamie Vardy wraz z małżonką.

Jakie dalsze plany?

Como ma spore ambicje i po pozyskaniu trzech Hiszpanów nastąpić ma przybycie Raphaela Varane’a, który jeszcze niecałe dwa lata temu grał w finale MŚ w Katarze. Środkowy obrońca z Francji jest obecnie wolnym agentem. Namaszczony lata temu przez samego Zinedine’a Zidane’a piłkarz samym tylko marketingiem, nazwiskiem – może okazać się strzałem w dziesiątkę.

