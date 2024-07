Legenda Manchesteru United skazana

Doskonale znany kibicom na całym świecie były reprezentant Francji oraz zawodnik Manchesteru United, Juventusu czy AS Monaco dołączył do grona piłkarzy z wyrokami. Patrice Evra, bo o nim mowa został skazany na 12 miesięcy więzienia w zawieszeniu za niepłacenie alimentów.

Jak informuje francuskie „Le Parisien” sąd w Nanterre we wtorek uznał byłego piłkarza winnym zarzucanego mu czynu. Według sądu Patrice Evra uchylał się od postanowienia na temat alimentów wobec swojej żony Sandry oraz ich dzieci. Według prawniczki żony znakomity lewy obrońca jest winien prawie milion euro, które od lipca 2020 należały się jej oraz dzieciom. W ich małżeństwie nastąpił rozpad po wielu latach, para znała się od 15 roku życia.

Francuski sąd skazał byłego piłkarza na karę roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz opłacenie kosztów procesowych oraz zadośćuczynienie za szkody moralne. To nie pierwsza sytuacja z udziałem Patrice Evry, która swój koniec znalazła w sądzie. W 2023 roku otrzymał karę grzywny za homofobiczne słowa, które nagrał a następnie opublikował w swoich mediach społecznościowych po spotkaniu Paris Saint-Germain oraz Manchesteru United w 2019 roku.

🚨 Patrice Evra has been sentenced to prison for family abandonment in France. 🇫🇷

The former captain of the France team was found guilty by a criminal court and sentenced to 12 months in prison with suspended probation. 🤯

He owes close to €1 million in unpaid alimony.… pic.twitter.com/ZP322aAC7M

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 12, 2024