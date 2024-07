Villarreal sprowadza wielki talent z Manchesteru United

Jak informuje Fabrizio Romano Villarreal doszedł do porozumienia w sprawie transferu Willy’ego Kambwali, uważanego za jeden z największych talentów w akademii Manchesteru United. Hiszpański klub zapłaci około 10 milionów euro za usługi 19-latka.

Willy Kambwala urodził się 25 sierpnia 2004 roku w Kinshasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga. Jako dziecko wyemigrował wraz z rodzicami do Francji gdzie stawiał pierwsze kroki w futbolu. Jako szesnastolatek przeniósł się z drużyn młodzieżowych francuskiego Sochaux do Manchesteru United.

W utytułowanym angielskim klubie zaczynał od drużyny U-18. Szybko jednak dostrzeżono jego ogromny potencjał i przesunięto go do drużyny U-23. Jego talent dostrzegł również Erik ten Hag, który włączył młodziutkiego piłkarza do kadry seniorskiego zespołu w grudniu 2023 roku. Willy Kambwala mogący grać zarówno na środku jak i na prawej stronie obrony otrzymał w sumie 10 szans od holenderskiego trenera trzykrotnie wychodząc na boisko w wyjściowej jedenastce – przeciwko West Hamowi United, Liverpoolowi i Bournemouth.

Kontrakt 19-letniego piłkarza wygasał wraz z końcem czerwca 2025 roku. Zawodnik odrzucił ofertę nowego kontraktu jaką przedstawiły mu władze Manchesteru United, gdyż chciał przejść do klubu, w którym stanie się ważnym zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Sytuację wykorzystać próbowały kluby z MLS, Ligue 1, Bundesligi oraz La Ligi. Najkonkretniejszy okazał się Villarreal, który zapłaci za niego około 10 milionów euro. To wręcz promocyjna cena jak za tak utalentowanego piłkarza.

🟡🏁 Details of deal between Villarreal and Man United for Willy Kambwala.

◉ €10m package, add-on included.

◉ Contract until June 2029.

◉ Medical tomorrow.

🔴🔁 Man United have buy back clause and sell-on clause as revealed earlier today.

