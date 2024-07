Hiszpanie mają patenty na finały. Anglicy się o tym przekonywali

Od 23 lat hiszpańskie zespoły nie przegrały meczu finałowego. Licząc piłkę klubową oraz reprezentacyjną, hiszpańskie drużyny mają imponującą serię 26 wygranych finałów z rzędu. Nieraz Hiszpanie pokonywali w finałach Anglików. Wyspiarze przegrywali aż dziewięć finałowych starć z Hiszpanami.

Ostatnie przegrane finały Hiszpanów

W 2001 roku w finałach obu europejskich pucharów zagrały hiszpańskie drużyny. W finale Pucharu UEFA Deportivo Alaves mierzyło się z Liverpoolem. Mecz rozgrywany w Dortmundzie miał niezwykły przebieg, bo po 90 minutach widniał wynik 4:4. Do przerwy Alaves przegrywało 1:3, ale już w 50. minucie było 3:3.

W 72. minucie Robbie Fowler ponownie wyprowadził ”The Reds” na prowadzenie, ale w 88. minucie do dogrywki doprowadził Jordi Cruyff. Największy sukces Alaves na arenie międzynarodowej zakończył się jednak porażką 4:5 i to w kuriozalnych okolicznościach. Nie dość, że Deportivo przegrało po złotym golu w końcówce dogrywki, to w dodatku po bramce samobójczej Delfiego Geliego.

Równo tydzień później do meczu finałowego Ligi Mistrzów przystępowała Valencia. ”Nietoperze” chcieli zrewanżować się za porażkę 0:3 z Realem Madryt sprzed roku. Rywal Valencii – Bayern również żądny był rewanżu za przegrany niedawno finał. Dwa lata wcześniej Bawarczycy w pamiętnym finale Ligi Mistrzów przegrali z Manchesterem United 1:2, choć jeszcze do 90. minuty prowadzili.

I to drużynie Ottmara Hitzfelda udało się zrewanżować. W serii rzutów karnych Bayern wygrał 5:4, dzięki czemu po 25 latach i zarazem po raz czwarty w historii sięgnął po Puchar Europy. Valencia zaś została jedyną drużyną w historii Ligi Mistrzów, która przegrana dwa finały tych rozgrywek z rzędu.

Wyciągnięte wnioski

Od tamtego czasu hiszpańskie drużyny nie przegrały już ani jednego finału najważniejszych rozgrywek. Dotyczy to zarówno piłki klubowej, jak i reprezentacyjnej. Mowa tu o takich rozgrywkach, jak Liga Mistrzów, Puchar UEFA/Liga Europy, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy. Od 2002 roku hiszpańskie zespoły wzięły udział w 26 finałach tych rozgrywek i wszystkie wygrały. Wyjątek stanowią rozgrywki Ligi Konferencji, gdzie w finałach trzech dotychczasowych edycji ani razu nie zagrała hiszpańska drużyna.

Reprezentacja Hiszpanii trzy razy zagrała w finale dużego turnieju. W finale EURO 2008 ”La Furia Roja” pokonała 1:0 Niemców, dwa lata później takim samym rezultatem pokonała w finale mundialu Holandię, a w finale EURO 2012 rozbiła Włochów 4:0. Do tego można doliczyć wygrany finał poprzedniej edycji Ligi Narodów z Chorwacją. Jednak ten turniej, podobnie jak nieistniejący już Puchar Konfederacji, nie jest zaliczony do najważniejszych rozgrywek. I dobrze, bo przegrany 0:3 z Brazylią finał Pucharu Konfederacji z 2013 roku zaburzyłby nam to zestawienie.

W ciągu 23 ostatnich sezonów Ligi Mistrzów aż 11 finałów tych rozgrywek odbyło się z udziałem hiszpańskiej drużyny. W 2014 i 2016 roku miały nawet miejsce hiszpańskie finały, gdy Real Madryt mierzył się z Atletico Madryt. Pięciokrotnie o sile hiszpańskich zespołów przekonywały się ekipy z Anglii.

Trzykrotnie pogromcą angielskich drużyn była Barcelona, która w 2006 roku pokonała w Paryżu 2:1 Arsenal, a w 2009 i 2011 roku wygrywała kolejno 2:0 i 3:1 z Manchesterem City. Dwukrotnie katem był Real Madryt, który w 2018 i 2022 roku wygrywał w finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem kolejno 3:1 i 1:0. Tak prezentuje się pełne zestawienie ostatnich finałów Ligi Mistrzów z udziałem hiszpańskich drużyn:

2002 rok – Real Madryt – Bayer Leverkusen 2:1

2006 rok – FC Barcelona – Arsenal 2:1

2009 rok – FC Barcelona – Manchester United 2:0

2011 rok – FC Barcelona – Manchester United 3:1

2014 rok – Real Madryt – Atletico Madryt 4:1 (po dogrywce)

2015 rok – FC Barcelona – Juventus 3:1

2016 rok – Real Madryt – Atletico Madryt 1:1 (5:3 w karnych)

2017 rok – Real Madryt – Juventus 4:1

2018 rok – Real Madryt – Liverpool 3:1

2022 rok – Real Madryt – Liverpool 1:0

2024 rok – Real Madryt – Borussia Dortmund 2:0

Z kolei w Lidze Europy – do 2009 roku istniejącej pod szyldem Pucharu UEFA – od czasu przegranego przez Alaves finału z 2001 roku, na kolejnych 23 sezonów w 12 finałach tych rozgrywek grała hiszpańska drużyna. Dwukrotnie dochodziło nawet do hiszpańskich starć w finale – w 2007 roku Sevilla pokonała po karnych Espanyol, a pięć lat później Atletico wygrało 3:0 z Athletikiem.

W tych rozgrywkach angielskie kluby cztery razy przegrywały w finale z hiszpańskimi drużynami. W 2006 roku Sevilla rozbiła Middlesbrough 4:0. Cztery lata później – w pierwszej edycji Ligi Europy – Atletico pokonało po dogrywce Fulham 2:1. W 2016 roku Sevilla wygrała z Liverpoolem 3:1, a pięć lat później w Gdańsku Villarreal pokonał Manchester United po serii rzutów karnych. Tak prezentuje się pełne zestawienie ostatnich finałów Pucharu UEFA/Ligi Europy z udziałem hiszpańskich drużyn:

2004 rok – Valencia – Olympique Marsylia 2:0

2006 rok – Sevilla – Middlesbrough 4:0

2007 rok – Sevilla – Espanyol 2:2 (3:1 w rzutach karnych)

2010 rok – Atletico Madryt – Fulham 2:1 (po dogrywce)

2012 rok – Atletico Madryt – Athletic 3:0

2014 rok – Sevilla – Benfica 0:0 (4:2 w rzutach karnych)

2015 rok – Sevilla – Dnipro Dniepropietrowsk 3:2

2016 rok – Sevilla – Liverpool 3:1

2018 rok – Atletico Madryt – Olympique Marsylia 3:0

2020 rok – Sevilla – Inter Mediolan 3:2

2021 rok – Villarreal – Manchester United 1:1 (11:10 w rzutach karnych)

2023 rok – Sevilla – Roma 1:1 (4:1 w rzutach karnych)

Być może 14 lipca 2024 roku zostanie zapamiętany jako koniec niesamowitej serii hiszpańskich drużyn. A może jednak ta imponująca passa przedłuży się do 27 wygranych finałów z rzędu i po raz czwarty kibice z Półwyspu Iberyjskiego zawdzięczać to będą reprezentacji Hiszpanii. Anglicy wierzą jednak, że do dziesięciu razy sztuka i uda się odnieść pierwsze od 2001 roku zwycięstwo nad hiszpańskim zespołem w finale.

